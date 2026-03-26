Handel gegen höhere Mehrwertsteuer: "Schon die Debatte hemmt die Konsumstimmung"

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der Einzelhandelsverband Deutschland (HDE) warnt vor einer Anhebung der Mehrwertsteuer. "Der Konsum ist bereits heute in einer Schockstarre", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Notwendig seien Entlastungen für Privatverbraucher und Unternehmen. "Belastungen wie ‌eine Mehrwertsteuererhöhung sind in diesen Zeiten das vollkommen falsche Signal."

In der Bundespolitik wird derzeit eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 ⁠Prozent durchgespielt, ⁠um eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zu finanzieren. Die Diskussion schadet dem HDE zufolge. "Schon die Debatte darüber hemmt die ohnehin schlechte Konsumstimmung weiter", sagte Genth. In den vergangenen Wochen habe die Politik zurecht über Entlastungen bei der Einkommens- und der ‌Stromsteuer diskutiert. "Das würde durch eine Erhöhung der ‌Mehrwertsteuer ad absurdum geführt", betonte Genth. "Wer solche Ideen aufbringt, spielt mit dem Feuer."

Konsum sei zu einem hohen Anteil Psychologie. Positive Aufbruchssignale seien jetzt nötig. "Eine ⁠Mehrwertsteuererhöhung gefährdet Unternehmen und Arbeitsplätze, besonders in unseren Innenstädten", sagte Genth.

Bundeskanzler ‌Friedrich Merz äußerte sich zurückhaltend zu ⁠der Idee, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Dann sei auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel denkbar, fügte er hinzu. Dafür gilt derzeit der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent.

Der Iran-Krieg ‌und die Sorge vor steigenden Energiepreisen ⁠drücken derzeit die Stimmung der ⁠deutschen Verbraucher. Der Indikator für das Konsumklima für April sinkt auf minus 28,0 Punkte und damit um 3,2 Zähler unter Vormonat, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitteilten. "Zwar reagieren die Anschaffungsneigung und die Sparneigung im Moment noch wenig auf die geopolitischen Ereignisse im Iran", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Aber die Verbraucher erwarten, dass die Inflation durch die gestiegenen Energiepreise wieder anzieht, ⁠und die wirtschaftliche Erholung erneut gebremst wird."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)