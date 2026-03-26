Hapag-Lloyd-Chef: Hohe Kosten durch Iran-Krieg nicht lange tragbar

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd ächzt unter hohen Zusatzkosten infolge des Nahost-Konflikts.

Extrakosten von 40 bis 50 Millionen US-Dollar pro Woche seien nicht über einen sehr langen Zeitraum tragbar, sagte Konzernchef Rolf ‌Habben Jansen am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz. "Die Kosten sind eine große Herausforderung für uns." Derzeit gehe das Unternehmen aber davon ⁠aus, ⁠dass die zusätzlichen Ausgaben im Jahresverlauf wieder ausgeglichen werden könnten. Deshalb halte Hapag-Lloyd trotz des schwierigen Jahresstarts an seiner Prognose für 2026 fest. Die langfristigen Auswirkungen des Iran-Kriegs seien jedoch noch nicht absehbar. Dauert er länger, könnte dies auch ‌die Nachfrage beeinträchtigen.

Derzeit sitzen sechs Schiffe ‌der Reederei mit 150 Mitarbeitern an Bord im Persischen Golf fest. Die vorgelagerte Straße von Hormus ist wegen der Gefahr iranischer ⁠Angriffe nicht passierbar. Die Seeleute seien ausreichend mit Lebensmitteln und ‌Wasser versorgt, sagte Habben Jansen. Es ⁠werde alles versucht, um die Schiffe aus dem Gebiet herauszubekommen. Auf die Frage, ob das Hamburger Unternehmen auch mit der iranischen Führung spreche, bekräftigte Habben Jansen, ‌dass jede Gelegenheit genutzt werde. ⁠Ähnlich antwortete er auf die ⁠Frage, ob Hapag-Lloyd auch bereit sei, eine "Gebühr" möglicherweise in Millionenhöhe für eine einzige sichere Durchfahrt zu zahlen. Direkt antwortete er nicht.

Die weltweit fünftgrößte Reederei schließt für das Gesamtjahr 2026 operativ ein deutliches Minus nicht aus. Habben Jansen betonte, es werde verstärkt gespart. Auch die Kooperation mit der dänischen Großreederei Maersk verspreche Synergien.

(Bericht von Elke Ahlswede. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)