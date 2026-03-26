Henkel auf US-Einkaufstour - Haarpflegemarke übernommen

Düsseldorf, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der Konsumgüterhersteller Henkel setzt seine Einkaufstour fort und übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion die US-Haarpflegemarke Olaplex. Henkel biete 2,06 Dollar pro Aktie - das entspricht einem Gesamtwert von 1,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag ‌in Düsseldorf mitteilte. Der Mehrheitseigentümer von Olaplex, der Finanzinvestor Advent, habe sich hinter die Pläne gestellt. Das Unternehmen soll nach der Übernahme von ⁠der Börse ⁠genommen werden. Die Transaktion solle in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Henkel-Aktien legten leicht zu.

"Diese Transaktion ermöglicht uns, unser Haarpflegegeschäft auszubauen, und eröffnet vielversprechendes Potenzial für weiteres Wachstum und Innovation", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Olaplex Henkel zufolge rund 370 Millionen Euro ‌Umsatz und eine starke Bruttomarge. Die Umsätze ‌verteilten sich zwischen den USA und ausländischen Märkten. Olaplex selbst nannte seine bereinigte Ebitda-Marge mit 22,2 Prozent.

Henkel hatte erst Anfang März die Übernahme der US-Haarpflegemarke "Not ⁠Your Mother's" verkündet. Zuletzt hatten die Düsseldorfer ihr zweites Standbein, das Geschäft ‌rund um Klebstoffe, durch zwei Zukäufe ⁠gestärkt. Dazu übernahmen die Düsseldorfer die niederländische Stahl Holdings, die Beschichtungen unter anderem für die Automobil-, Bekleidungs-, Verpackungs- und Möbelindustrie herstellt. Henkel hatte zudem die Übernahme der ATP Adhesive Systems aus ‌der Schweiz vermeldet. Diese beiden Akquisitionen ⁠sollen Knobel zufolge allein nahezu eine ⁠Milliarde zusätzlichen Umsatz bringen.

Die Henkel-Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt macht rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Zweites Standbein ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln wie Persil und Somat sowie Haar- und Körperpflegeprodukten wie Schwarzkopf oder Syoss. Henkel ist regional zudem bereits stark in den USA vertreten. Rund 26 Prozent des Umsatzes von 20,5 Milliarden Euro stammten im vergangenen Jahr aus ⁠Nordamerika.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)