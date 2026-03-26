📊 Heute Abend: Dein Einstieg in den Optionshandel & klarer Blick auf die Märkte!

Du willst den Optionshandel endlich verstehen – ohne komplizierte Theorie und leere Versprechungen? Und gleichzeitig wissen, wie du die aktuellen Märkte richtig einordnest? Dann sind diese beiden Webinare heute Abend genau das Richtige für dich:

🔹 18:00 – 19:00 | Optionshandel von Grund auf (Einsteiger-Serie)

Thorsten Eberhart zeigt dir Schritt für Schritt, wie du strukturiert in den Optionshandel einsteigst. Klar, praxisnah und mit Fokus auf das Wesentliche: Verständnis, Risikobewusstsein und echte Umsetzbarkeit.

🔹 19:00 – 20:00 | Marktkompass – Dein Börsen-Update

Carsten Berger liefert dir im Anschluss den Überblick für den kommenden Börsenmonat: relevante Trends, spannende Aktien und konkrete Trading-Ideen. Erlebe live, wie ein umsetzbarer Trading-Plan entsteht – ideal auch für nebenberufliche Trader.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.