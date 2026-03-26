Hyundai setzt auf Wachstum in China und Nordamerika

Seoul, ⁠26. Mrz (Reuters) - Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor will seinen Absatz in China mittelfristig mehr als verdoppeln ‌und plant eine Modelloffensive in Nordamerika. Man strebe an, jährlich 500.000 Fahrzeuge ⁠in ⁠China zu verkaufen, sagte Konzernchef Jose Munoz am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Zudem wolle Hyundai bis 2030 insgesamt 36 neue ‌Modelle in Nordamerika einführen, ‌dem profitabelsten Markt des Unternehmens. Die Modellpalette umfasse Elektro-, Hybrid- und ⁠Benzinvarianten. Derzeit vertreibt der Konzern 25 ‌Modelle in ⁠Nordamerika, darunter 20 in den USA. Die Expansionspläne könnten den Wettbewerb für deutsche Autobauer wie ‌Volkswagen, BMW ⁠und Mercedes-Benz verschärfen, die ⁠in beiden Märkten stark vertreten sind. Die Hyundai-Aktie gab um 2,5 Prozent nach.

(Bericht von Joyce Lee und Heekyong Yang. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)