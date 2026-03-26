IRW-News: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) bei

IRW-PRESS: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) bei

Vancouver, B.C. - 26. März 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY: CSE) (SPMTF: OTCID) (A41AGV: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) beigetreten ist, um die laufende Entwicklung des Portfolios an Projekten mit kritischen und strategischen Mineralvorkommen des Unternehmens zu unterstützen. Die CADSI ist das nationale Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cybersicherheitsbranchen und eine Schlüsselorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und militärischen Interessengruppen fördert.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: Da kritische Mineralien für die innere Sicherheit immer wichtiger werden, hielten wir dies für einen entscheidenden Zeitpunkt, der CADSI beizutreten und damit unser Engagement für eine sichere, verantwortungsvolle und strategisch ausgerichtete Erschließung kritischer Mineralien in Kanada zu demonstrieren. Wir freuen uns darauf, in Kürze mit den Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sission North in New Brunswick zu beginnen, einer Jurisdiktion, die den Bergbau sehr unterstützt. Derzeit erstellen wir zudem Arbeitspläne für das Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick. Das Unternehmen ist gut finanziert und wird im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sehr aktiv sein.

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Die Mitgliedschaft in der CADSI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Foren der Verteidigungsindustrie, politischen Gesprächsrunden, technischen Workshops und Networking-Möglichkeiten, die die Zusammenarbeit innerhalb der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft fördern. Die Teilnahme an der CADSI wird dem Unternehmen helfen, über neu entstehende Leistungsanforderungen, Trends bei der Beschaffung, regulatorische Überlegungen und Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, die für kritische Mineralien und fortschrittliche Materialien von Bedeutung sind, welche für die nationale und verbündete Sicherheit unerlässlich sind.

Das Unternehmen ist nun sowohl in Kanada als auch in den USA den Verteidigungsbänden unter dem Dach der National Defence Industrial Association (NDIA) beigetreten, um die Weiterentwicklung seines Portfolios an Projekten mit kritischen und strategischen Mineralvorkommen zu unterstützen.

Das Management von Adelayde ist optimistisch, die durch die Mitgliedschaft in der CADSI und der NDIA geknüpften Beziehungen nutzen zu können, um die Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Mineralien voranzubringen. Zu diesen Projekten gehören das 9.780 Acres große Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick, das direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. angrenzt, das 4.722 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick, Kanada, sowie die 1.136 Acres große Lithiumtonlagerstätte McGee, die über eine geschätzte Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit 803 ppm Li, also 1.369.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE), in der Kategorie angedeutet und 157 Mio. t mit 865 ppm Li, also 723.000 Tonnen LCE, in der Kategorie vermutet verfügt und direkt an SLB (ehemals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt.

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Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., Direktor des Unternehmens und einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee wurden von Derek Loveday, PGeo, und Mariea Kartick, PGeo, von Stantec Consulting Services Ltd. in Übereinstimmung mit den Best Practices-Richtlinien des CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt und gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators ausgewiesen, wie am 17. Juni 2022 bekannt gegeben.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com.

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

ADELAYDE EXPLORATION INC.

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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