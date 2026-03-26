IRW-News: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals erhält Fördermittel der Provinz und stellt Update zum Projekt Thunder Bay North bereit

IRW-PRESS: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals erhält Fördermittel der Provinz und stellt Update zum Projekt Thunder Bay North bereit

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 26. März 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSX.V:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) freut sich, ein Update zu seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) im Nordwesten von Ontario bereitzustellen.

Aktueller Stand der Finanzierung des Unternehmens

Dem Unternehmen wurden im Rahmen des Ontario Junior Exploration Program (OJEP) staatliche Fördermittel in Höhe von bis zu 200.000 $ bewilligt, die zur Weiterführung der Arbeiten im 2,5 km langen im Einfallen liegenden Zielgebiet Escape verwendet werden sollen, wo kürzlich in der ersten Explorationsbohrung eine 53 m mächtige Mineralisierung mit ähnlichen Gehalten wie die Ressource durchschnitten wurde (Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).

Ontario übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Sicherung der Minerale, die unsere Wirtschaft antreiben und unsere Souveränität stärken werden, sagte Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau. Über das OJEP unterstützen wir Unternehmen wie Clean Air Metals Inc., um vielversprechende Projekte hier vor Ort voranzutreiben - Ressourcen zu erschließen, Arbeitsplätze zu schaffen und eine eigenständigere und sicherere kanadische Wirtschaft aufzubauen.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern, die unsere positive Einschätzung der langfristigen Stärke sowohl des PGM- als auch des Kupfermarktes teilen, im Vorfeld einer möglichen Finanzierungsankündigung fort, die der Umsetzung seiner strategischen Ziele für 2026 dienen würde (Pressemitteilung vom 12. Januar 2026).

Abbildung 1. Stepout-Bohrloch entlang des Einfallens und weitere Ziele

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Starke Fundamentaldaten für die PGE- und Kupfermärkte

Obwohl die jüngste weltweite wirtschaftliche Unsicherheit negative Auswirkungen auf fast alle Rohstoffpreise hatte, unterstreichen die kürzlich erreichten Rekordpreise für Gold und Platin sowie die starke Preiserholung bei Palladium die Überzeugung des Unternehmens, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten stark sind und auch weiterhin stark bleiben werden. Platin und Palladium profitieren weiterhin von einem knappen Primärangebot aus Südafrika und Russland, während die Nachfrage nach diesen Metallen für Autokatalysatoren robust bleibt. Gleichzeitig wird Kupfer durch eine starke langfristige Nachfrage aufgrund von Elektrifizierung, Netzausbau und Initiativen zur Energiewende gestützt, vor dem Hintergrund sinkender Erzgehalte und einer dünnen Projektpipeline. Zusammen werden diese Faktoren weiterhin für eine starke Wirtschaftlichkeit des Projekts Thunder Bay North sorgen.

Update zur Erschließung und Exploration des Projekts

Das Unternehmen treibt weiterhin wichtige Aspekte des Projekts voran, darunter:

- Aktualisierung des Business Case für eine eigenständigen Aufbereitungsanlage bei Thunder Bay North, der einen parallelen Erschließungsweg bieten wird.

- Vorbereitung eines neuen metallurgischen Testprogramms zur Bestätigung der potenziellen Leistung der Lohnaufbereitung.

- Einleitung erster Gespräche zur Planung der Zufahrtsstraße und der Strominfrastruktur unter aktiver Beteiligung der First Nations-Gemeinden.

- Einbindung von Provinz- und Bundesbehörden hinsichtlich künftiger Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt.

- Weiterführung der Genehmigungsverfahren für die fortgeschrittene Exploration mit der Regierung von Ontario.

- Detaillierte Planung geophysikalischer Bodenuntersuchungen und Bohrungen für die nächste Phase des Explorationsprogramms entlang des Einfallens bei Escape.

Mike Garbutt, President und CEO, kommentierte: Wir möchten der Regierung von Ontario für ihre Unterstützung des Projekts im Rahmen des OJEP-Programms danken. Diese Zuführung von nicht verwässerndem Kapital stellt einen wichtigen Beitrag für Junior-Explorationsunternehmen wie Clean Air Metals dar und zeugt von der starken Unterstützung der Provinzregierung für die Mineralerschließung.

Qualifizierter Sachverständiger

Mike Garbutt, PEng, MBA., ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger und CEO des Unternehmens, hat alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und sich in der Nähe einer etablierten Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen beherbergen die Lagerstätten eine angezeigte Mineralressource von 13,8 Mio. Tonnen, die 2,4 Mio. Unzen PtÄq enthalten (Technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), wobei erhebliches Potenzial für eine Erweiterung in Fallrichtung besteht.

Das Projekt TBN ist eine der wenigen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas und befindet sich in einer stabilen und bergbaufreundlichen Region. Es profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das Projekt TBN hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere wichtige Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Platinversorgung treiben die Preise auf historische Höchststände, was für den zukünftigen Bergbaubetrieb von TBN offensichtliche Vorteile mit sich bringt. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, das Projekt TBN voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation,Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und seine Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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