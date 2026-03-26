IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals ernennt früheren CEO von Glencore Nordenham Germany zum Chairman und Direktor

IRW-PRESS: Military Metals Corp.: Military Metals ernennt früheren CEO von Glencore Nordenham Germany zum Chairman und Direktor

VANCOUVER, BC, 26. März 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das Unternehmen oder MILI) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich, die Ernennung von Herrn Thomas Hüser zum Chairman of the Board bekannt zu geben. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine strategischen Führungskompetenzen beim Ausbau seines europäischen Projektportfolios im Bereich der kritischen Metalle.

Herr Hüser ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der europäischen Industrie mit Karriereerfahrung in der Metallbranche, der industriellen Umstrukturierung und im Bereich Public Policy. Er war zuvor Managing Director der deutschen Geschäftsbereiche von Glencore, wo er große Produktionsstätten für die Herstellung von Zink und Blei beaufsichtigte und Initiativen zur Modernisierung und Umstrukturierung großer metallurgischer Anlagen in Europa leitete. Daneben war er President und CEO des französischen börsennotierten Metallkonzerns Recylex, wo er ein komplexes Umstrukturierungs- und Asset-Deal-Verfahren unter Beteiligung mehrerer Industriestandorte managte. Während seiner Tätigkeiten als Managing Director von Glencore Nordenham konnte er durch die Verbindung von Klimaschutzverträgen mit industriellen Strompreispaketen erfolgreich mehr als 500 Mio. an öffentlicher Unterstützung sichern.

In den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn war Herr Hüser als Berater des früheren deutschen Vizekanzlers und Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel tätig und erwarb profunde Fachkenntnisse auf dem Gebiet der europäischen Industriepolitik, Energiestrategien und Regierungsbeziehungen.

Die Ernennung erfolgt im Zuge des vom Unternehmen angestrengten weiteren Ausbaus seiner europäischen Strategie im Bereich kritische Metalle, wobei der Fokus vor allem auf Antimon liegt, das als strategischer Rohstoff in Verteidigungssystemen, Munition, Speziallegierungen und fortschrittlichen Industrieanwendungen zum Einsatz kommt. Zu den Vorzeigeprojekten des Unternehmens in Europa zählt die Antimonlagerstätte Trojarova in der Slowakei, die eine möglicherweise bedeutende Antimonressource innerhalb der Europäischen Union darstellt. Auf globaler Ebene ist die Produktion von Antimon sehr stark auf Regionen konzentriert, die außerhalb der westlichen Jurisdiktionen liegen, was die strategische Wichtigkeit neuer europäischer Quellen weiter erhöht.

Chairman und Direktor Thomas Hüser meint dazu: Der sichere Zugang zu strategischen Metallen wird zu einer Schlüsselkomponente in Europas industrieller Resilienz und Verteidigungsfähigkeit. Das Antimonprojekt Trojarova in der Slowakei bietet eine vielversprechende Chance, um Europas Versorgung mit diesem kritischen Rohstoff abzusichern. Antimon ist als Rohstoff für eine ganze Reihe von Anwendungen mit Verteidigungsbezug wie Munition, Speziallegierungen und moderne Werkstoffe (advanced materials) unerlässlich. Die Erschließung zuverlässiger Quellen solcher Metalle in Europa wird bei der Förderung der langfristigen Sicherheit und der Industriekapazitäten in Europa und bei seinen Verbündeten eine immer tragendere Rolle spielen.

Mit Herrn Hüsers Bestellung zum Chairman will Military Metals seine Strategie zur Auffindung und Erschließung von kritischen Metallvorkommen in stabilen Jurisdiktionen forcieren und so für mehr Sicherheit in den Lieferketten für Rohstoffe sorgen, die für die Verteidigung, für moderne Technologien und auch für die industrielle Resilienz unerlässlich sind.

Zuteilung von Optionen

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens den Führungskräften, Beratern und Mitgliedern des Board of Directors insgesamt 3.600.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt wurden, die zum Kauf von 3.600.000 Stammaktien (die Aktien) aus dem Aktienkapital des Unternehmens berechtigen (die Zuteilung von Optionen). Die sofort unverfallbar werdenden Optionen können innerhalb von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum zum Ausübungspreis von 0,50 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Eldridge

CEO und Direktor

scott@militarymetalscorp.com oder info@militarymetalscorp.com

Bei Fragen rufen Sie bitte an unter 604-537-7556.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum Potenzial und zu den Chancen von Trojarova als Lagerstätte, die möglicherweise künftig Antimon auf den Markt bringen könnte, zum Antimonmarkt, der entstehen könnte, falls Trojarova oder andere Projekte des Unternehmens in die Erschließungs- und Produktionsphase übergehen - was jedoch nicht garantiert werden kann -, sowie zur langfristigen Abhängigkeit europäischer Länder von Antimon. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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