IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäfte von nicht geschäftsführenden und geschäftsführenden Direktoren

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäfte von nicht geschäftsführenden und geschäftsführenden Direktoren

Johannesburg, 26. März 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name Charl Keyter

Position Geschäftsführendes Vorstandsmitglied und vorgeschriebene Führungskraft

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich

Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt

Transaktionsdatum 23. März 2026

Anzahl der Aktien 35.000

Wertpapiergattung Stammaktien

Marktpreis 46,43 R

Gesamtwert 1.625.050 R

Name Richard Menell

Position Nicht geschäftsführender Direktor

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich

Art der Transaktion Kauf von ADRs am Markt

Transaktionsdatum 24. März 2026

Anzahl der Aktien 2.500

Wertpapierklasse ADR

Marktpreis 11,43 US-Dollar

Gesamtwert 28.575 US-Dollar

Gemäß Absatz 6.83 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragene Anschrift:

Constantia Office Park

Bridgeview House

Gebäude 11

Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park

1709

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria

1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83512

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83512&tr=1

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