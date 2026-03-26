Kanzler Merz lobt Klingbeil für Reform-Rede - und mahnt Koalitionäre

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat die Reform-Rede von Vizekanzler und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil gelobt. Er habe die am Mittwoch gehaltene Rede des Finanzministers "mit einiger Sympathie gelesen", sagte Merz am Donnerstag in Berlin. "Ich bin vor allen Dingen ‌dankbar dafür, dass er an keiner Stelle gesagt hat, was nicht geht", fügte der Kanzler und CDU-Vorsitzende hinzu. Er bitte alle Koalitionspartner, die ⁠anstehende Diskussionen ⁠etwa über die Reform der Sozialsysteme oder den Haushalt nicht unter dem Aspekt zu führen, was sich gegenseitig nicht zugemutet werden soll, sondern dass versucht werden solle, eine vernünftige gemeinsame Lösung hinzubekommen. Dies sei nötig, um aus dieser strukturellen Wachstumsschwäche Deutschlands und den Problemen in ‌den sozialen Sicherungssystemen herauszukommen.

Die Bemerkung kann als ‌indirekte Kritik an CSU-Chef Markus Söder verstanden werden. Söder hatte in einem Interview eine Reihe von Punkten genannt wie Steuererhöhungen oder die Abschaffung der beitragsfreien ⁠Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung, die er für sich ausschloss.

In ‌Regierungskreisen wurde am Donnerstag nochmals darauf ⁠verwiesen, wie gravierend die ökonomischen Probleme seien. Deutschland habe ein unterdurchschnittliches Wachstum auch in der Euro-Zone und im Vergleich viel zu hohe Arbeitskosten. Deshalb investierten auch deutsche Unternehmen viel zu wenig ‌in Deutschland selbst, sondern verstärkt in ⁠anderen Staaten. Ohne durchgreifende Reformen drohten ⁠die Lohnnebenkosten von derzeit 42,7 Prozent auf bis zu 50 Prozent zu steigen. Dazu kämen mit dem Wegfall des günstigen russischen Gases durch den Ukraine-Krieg, der chinesischen Konkurrenz und nun dem Iran-Krieg negative Einflüsse von außen auf die Wirtschaft zu. Mit Reformen in Deutschland und dem Abbau von Hürden auf dem EU-Binnenmarkt habe man aber gute Chancen, sich zu behaupten und für verstärktes Wachstum zu sorgen.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)