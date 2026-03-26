Kanzleramtschef Frei lobt Reformvorschläge von SPD-Chef Klingbeil

Berlin, 25. ⁠Mrz (Reuters) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat die Reformvorschläge von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gelobt. "Ich finde, da sind ganz viele positive Ansätze drin, auf den man aufbauen kann", sagte Frei am Mittwoch ‌in Berlin bei einer Veranstaltung des Chemieverbands VCI. Es sei gut, wenn es jetzt eine gemeinsame Position in der ⁠Koalition gebe, ⁠das Arbeitsvolumen zu steigern. Außerdem sei Arbeit hierzulande wegen Steuern und Abgaben zu teuer. Hier brauche es Entlastungen. Auch Strom und Energie müssten günstiger werden.

Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil hatte seine Partei am Mittwoch in einer Grundsatzrede ‌auf grundlegende Reformen eingeschworen und zugleich Kompromissbereitschaft ‌signalisiert. Das Arbeitsvolumen müsse gesteigert, Anreize zur Frühverrentung abgeschafft werden. Es könnten nicht mehr nur Probleme mit Geld gelöst werden.

"Es ⁠muss schnell gehen", sagte Frei, ein enger Vertrauter von Bundeskanzler ‌Friedrich Merz (CDU). Die deutsche Wirtschaft ⁠stagniere seit Jahren, während andere Länder deutlich zulegten. "Wir wissen, woran es liegt." Mit den jetzigen Energie- und Strompreisen sei Wettbewerbsfähigkeit schwer erreichbar. Die schwarz-rote Koalition ‌müsse die Kraft aufbringen, ein ⁠spürbares Reformpaket zu schnüren. Dies ⁠sei auch nötig, um für Zuversicht in der Bevölkerung zu sorgen. Maßnahmen für mehr Wachstum müssten oberste Priorität der Regierung haben.

VCI-Präsident Markus Steilemann sagte, die Vorschläge von Klingbeil hätte er so klar vor zwei Tagen noch nicht für möglich gehalten. Sie seien aber noch nötig. Denn der Chemiebranche gehe es schlecht.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)