Kräftige Gehaltsaufschläge für viele Dax-Chefs - Sewing Nummer zwei

- von Alexander ⁠Hübner

München, 26. Mrz (Reuters) - Für die meisten Vorstandschefs der 40 Dax-Konzerne war 2025 ein gutes Jahr. 26 von ihnen erhielten für 2025 - teilweise deutlich - mehr Geld, nur neun mussten Abstriche machen, wie aus den Vergütungsberichten der Unternehmen hervorgeht, die die Nachrichtenagentur Reuters auswertete. Fünf kamen erst im Lauf des Jahres ins Amt. Den größten Sprung machte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Bei ihm wurden zum ersten Mal Langfrist-Boni fällig, ‌die er seit seinem Amtsantritt 2018 zugesprochen bekommen hatte. Das trieb seine "gewährte und geschuldete Vergütung" auf fast 15,7 (2024: 6,1) Millionen Euro.

Sewing sprang damit auf Platz zwei hinter SAP-Chef Christian Klein, der zwar Abstriche machen musste, mit gut 16,2 (19,0) Millionen ⁠Euro aber die Spitzenposition ⁠verteidigte. Auf Platz drei rückte Siemens-Chef Roland Busch vor, der auf 12,3 (9,4) Millionen Euro kam.

Die Zahl der zweistelligen Einkommens-Millionäre unter den Dax-Chefs blieb mit sechs gleich, doch behaupteten mit Klein, Allianz-Chef Oliver Bäte und Tim Höttges von der Deutschen Telekom nur drei von ihnen ihren Platz in diesem exklusiven Kreis. Die beiden Automanager Ola Källenius (Mercedes-Benz) und Oliver Blume (Volkswagen) mussten mit Gehaltseinbußen von jeweils rund 30 Prozent der Krise der deutschen Automobilindustrie Tribut zollen. Dennoch lagen sie weiter vor BMW-Chef Oliver Zipse, obwohl ‌dessen Vergütung um 15 Prozent stieg.

Dafür verdiente Rheinmetall-Chef Armim Papperger dank des Rüstungs-Booms ‌mit gut 10,2 Millionen Euro zweieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor und katapultierte sich auf Platz sechs nach oben. Die Wertsteigerung seiner Rheinmetall-Aktien ist dabei noch gar nicht eingerechnet.

VIELE GESCHENKE FÜR VONOVIA-CHEF BUCH

Der größte Zahltag für Dax-Vorstände ist oft erst, wenn sie das ⁠Unternehmen - mehr oder weniger freiwillig - verlassen. Solch ein vorzeitiger Abschied wurde zwei Dax-Vorstandschefs ganz besonders versüßt: Nikolai Setzer, der den Autozulieferer ‌Continental Ende des Jahres 2025 verließ, bekam eine Abfindung von knapp ⁠4,8 Millionen Euro, die sein Gehalt auf 9,9 Millionen Euro anschwellen ließ.

Der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia machte aus der Höhe der Abfindung für seinen Vorstandschef Rolf Buch im Vergütungsbericht ein Geheimnis, im Geschäftsbericht sind aber allgemein Abfindungen für ehemalige Mitglieder des Vorstands von 5,8 Millionen Euro verzeichnet. Fest steht, dass Buch zu seinem normalen Gehalt 3,3 ‌Millionen dafür erhält, dass er nicht gleich bei einem Konkurrenten anheuert. ⁠Das summiert sich auf knapp 8,2 Millionen. Zudem erhielt ⁠er zum Abschied Vonovia-Aktien, die derzeit rund 4,5 Millionen Euro wert sind.

Von den 40 Dax-Lenkern kamen im abgelaufenen Jahr 24 über die Schwelle von sechs Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es nur 16 gewesen. Wer in der oberen Hälfte der bestbezahlten Dax-Chefs landen wollte, musste knapp 6,7 Millionen Euro verdienen. 2024 reichten dafür weniger als sechs Millionen. Die Zuwächse sind aber nur zum Teil ein Spiegel der Erfolge des abgelaufenen Jahres. In den "gewährten und geschuldeten Vergütungen" sind neben den Festgehältern nicht nur die Jahres-Boni, sondern auch die 2025 fälligen Langfrist-Boni enthalten, die für Leistungen aus der Vergangenheit gewährt worden waren.

Der bestbezahlte "Nicht-Vorstandschef" im Dax kam 2025 von der Deutschen Bank: Finanzvorstand James von Moltke, bei dem wie bei Christian ⁠Sewing viele Langfrist-Boni fällig wurden. Mit gut 11,3 Millionen Euro wäre er in der Rangliste der CEOs auf Platz sechs gelandet.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)