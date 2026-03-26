Kreise: Henkel wohl kurz vor Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel befindet sich Insidern zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex. Die Düsseldorfer könnten bereits in den kommenden Tagen eine Kauf-Vereinbarung bekannt geben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Unternehmen verhandelten über einen Preis, der Olaplex mit etwa 2 Dollar pro Aktie bewerte. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden oder sich noch hinziehen, hieß es weiter. Laut Bloomberg ist die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.

Henkel und Olaplex reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Bloomberg nach einer Stellungnahme.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktien sind gegenüber Anfang des Monats um etwa ein Viertel gefallen, nachdem das Management die Anleger vor einem schwachen ersten Quartal gewarnt hatte. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar (rund 768 Millionen Euro) entspricht.

Bloomberg hatte im Januar berichtet, dass Henkel ein Angebot für Olaplex abgegeben habe./err/stk