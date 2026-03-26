Medios nach Zukäufen skeptisch - Aktie unter Druck

Düsseldorf, ⁠26. Mrz (Reuters) - Nach guten Geschäften im vergangenen Jahr erwartet der Spezialpharma-Anbieter Medios 2026 bestenfalls ein leichtes Wachstum.

Der Konzern rechne mit einem Umsatz zwischen 2,0 ‌und 2,12 Milliarden Euro, womit der Erlös stagnieren oder sogar leicht sinken dürfte, teilte Medios ⁠am ⁠Donnerstag mit. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) soll auf 94 bis 102 Millionen Euro steigen, was nur ein geringes Wachstum bedeutet. Bei den Anlegern kam das nicht gut ‌an: Das Papier brach um ‌neun Prozent ein.

Dabei hatte Medios für das abgelaufene Geschäftsjahr noch ein deutliches Wachstum gemeldet und seine ⁠Prognose erreicht. Der Umsatz kletterte um 10,4 Prozent ‌auf 2,1 Milliarden ⁠Euro, während das bereinigte Ebitda um 17,8 Prozent auf 93,1 Millionen Euro zulegte. Getragen wurde die Entwicklung vor allem vom ‌Segment Arzneimittelversorgung und ⁠dem seit Juni 2024 zugehörigen ⁠internationalen Geschäft. Das Geschäft mit patientenindividuellen Therapien entwickelte sich dagegen schwächer. Für das laufende Jahr kündigte der Vorstand an, zentrale Geschäftsprozesse harmonisieren und sich auf organisches Wachstum und selektive Zukäufe konzentrieren zu wollen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)