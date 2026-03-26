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MSCI erhöht ESG-Rating von Leonteq auf AAA



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | MSCI ERHÖHT ESG-RATING VON LEONTEQ AUF AAA

Zürich, 26. März 2026

MSCI hat das ESG-Rating von Leonteq auf AAA angehoben - das bestmögliche Rating auf der MSCI-Skala.

Leonteq hat am 23. März 2026 eine Heraufstufung ihres MSCI-ESG-Ratings auf AAA erhalten. Nach der Heraufstufung auf AA im Jahr 2023, wurde Leonteq nun erstmals mit dem bestmöglichen MSCI-ESG-Rating bewertet. Laut MSCI positioniert dieses Rating Leonteq als Branchenführerin beim Management der wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen. Das Unternehmen zählt damit zu den besten 20% der mehr als 200 diversifizierten Finanzunternehmen des MSCI-Universums.

Das Rating würdigt die kontinuierlichen Bemühungen von Leonteq, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Geschäftsaktivitäten zu integrieren und jährlich transparent über ihre Fortschritte zu berichten. Die Umsetzung dieser Massnahmen wird durch den Nachhaltigkeitsausschuss von Leonteq überwacht, welcher im Jahr 2022 etabliert wurde. Zudem unterliegt der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens seit 2023 einer unabhängigen externen Prüfung.

Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Die Heraufstufung auf AAA durch den weltweit grössten Indexanbieter spiegelt die Stärke unserer Governance und Unternehmensethik wider. Wir bleiben unserem Anspruch verpflichtet, stetige Fortschritte bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu erzielen, indem wir unsere Prioritäten konsequent umsetzen und so unsere langfristige Performance und Widerstandsfähigkeit stärken.»

Die Nachhaltigkeitsberichte von Leonteq sowie weitere ESG-Ratings sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.leonteq.com/about-us/sustainability



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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen für alle Produktklassen an. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein Kreditrating von Fitch Ratings von BBB-/stabil, wurde von MSCI mit einem AAA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

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