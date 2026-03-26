Gericht verurteilt Grok-Entwickler xAI wegen KI-Nacktbildern

Amsterdam/Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - ⁠In einem richtungsweisenden Verfahren um KI-Nacktbilder ist der Software-Entwickler xAI von einem niederländischen Gericht verurteilt worden. Dem US-Unternehmen und seiner KI Grok werde untersagt, "sexuelle Darstellungen zu erzeugen und/oder zu verbreiten, in denen Personen teilweise oder vollständig entblößt sind, ohne dass diese ihre ausdrückliche Zustimmung dazu gegeben haben", hieß es in der ‌am Donnerstag veröffentlichten Eilentscheidung. Bei Verstößen drohen Geldstrafen in Höhe von 100.000 Euro pro Tag. Geklagt hatten die Opferschutz-Organisationen Offlimits und Fonds Slachtofferhulp.

xAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. ⁠Während des Verfahrens ⁠hatte die Verteidigung vorgebracht, dass der Missbrauch der Technologie nicht verhindert werden könne. xAI und der Kurznachrichtendienst X, über den die KI-Nacktbilder meist geteilt wurden, seien nicht verantwortlich für die Taten böswilliger Nutzer. Das Gericht sehe dies anders, betonte Offlimits-Chef Robbert Hoving. Es liege in der Verantwortung des Unternehmens, dass seine Programme nicht dazu genutzt werden, sexuelle Darstellungen ohne Einwilligung - einschließlich solcher von Kindern - ‌zu erstellen und zu verbreiten.

URTEIL MIT WOMÖGLICH WEITREICHENDEN FOLGEN

Das Verbot ‌des Gerichts gilt nur für die Niederlande. Es dürfte aber auch darüber hinaus Wirkung entfalten, sagte der deutsche Anwalt Torsten Kraul, Partner der Kanzlei Noerr. "Die ökonomisch und technisch naheliegende Reaktion ist häufig eine EU-weite oder ⁠sogar globale Anpassung." Dabei gehe es nicht um absolute Missbrauchsverhinderung, sondern um nachweisbar wirksame und überprüfbare Schutzmaßnahmen. ‌Gleichzeitig wächst der politische Druck auf KI-Entwickler. Das ⁠Europäische Parlament stimmte am Donnerstag für ein Verbot sogenannter Nudifier-Apps. Nun sollen entsprechende Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten beginnen.

In den USA sind weitere Klagen gegen xAI anhängig. Unter anderem geht die Stadt Baltimore gegen das KI-Unternehmen wegen sogenannter sexueller Deepfakes vor. Zusätzlich verklagen zwei Minderjährige ‌xAI, weil Grok gefälschte Bilder von ihnen generiert ⁠habe. Die KI ermöglicht es Nutzern, mit ⁠wenigen Anweisungen Personen in hochgeladenen Fotos ohne deren Einwilligung in sexualisierten Posen darzustellen.

Zu Jahresbeginn hatte eine über X verbreitete Flut derartiger Darstellungen weltweit für Empörung gesorgt. Daraufhin leiteten Behörden zahlreicher Länder Ermittlungen ein. xAI beschränkte anschließend nach eigenen Angaben bestimmte Funktionen der KI Grok auf Abonnenten. Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters ergaben jedoch, dass die Software weiterhin sexualisierte Bilder erzeugt. Anfragen zu diesem Thema beantwortet xAI meist mit der Aussage: "Etablierte Medien lügen". Der KI-Entwickler gehört zum Firmenimperium des umstrittenen Milliardärs Elon Musk. Die Aktien des Elektroautobauers Tesla, dessen Großaktionär Musk ebenfalls ist, fielen am Donnerstag ⁠an der Wall Street um etwa zwei Prozent.

(Bericht von Hakan Ersen und Toby SterlingRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)