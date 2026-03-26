Nordkorea und Belarus demonstrieren Partnerschaft - Kim empfängt Lukaschenko

Seoul, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko haben bei einem Treffen in Pjöngjang einen Schulterschluss demonstriert. Sie unterzeichneten am Donnerstag bei Lukaschenkos ‌Besuch in Nordkoreas Hauptstadt einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag, wie die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta meldete. Lukaschenko habe bei ⁠der Unterredung ⁠mit seinem Gastgeber von einer "grundlegend neuen Phase" der bilateralen Beziehungen gesprochen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete zunächst nicht über das Abkommen oder Details der Unterredung. KCNA meldete, Kim habe Lukaschenko ‌und dessen Delegation mit 21 Salutschüssen, ‌einer Ehrenformation der Armee sowie Fahnen schwingenden Bürgern und Schulkindern empfangen. Am Kumsusan-Mausoleum, in dem frühere nordkoreanische Staatschefs bestattet ⁠sind, habe Lukaschenko im eigenen Namen sowie im Namen des ‌russischen Präsidenten Wladimir Putin Blumen ⁠niedergelegt.

Das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium erklärte, es gehe davon aus, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder im Mittelpunkt des Treffens stehe. Zudem ziele Lukaschenkos Besuch ‌offenbar darauf ab, die trilaterale ⁠Abstimmung zwischen Nordkorea, Russland und ⁠Belarus zu stärken. Belarus und Nordkorea zählen zu den wenigen Ländern, die den russischen Einmarsch in die Ukraine unterstützen. Nordkorea hatte 2022 Tausende Soldaten zur Unterstützung Russlands in dem Krieg entsandt. Lukaschenko ist seit Jahren ein enger Verbündeter Putins.

(Bericht von Joyce Lee und Kyu-seok Shim; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)