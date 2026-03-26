OECD: Deutschland bremst Euro-Zone nicht mehr - "Reformen wichtig"

Berlin, 26. Mrz (Reuters) - Deutschland ⁠bremst 2026 nach Prognose der Industriestaaten-Organisation OECD den Aufschwung in der Euro-Zone anders als in den Vorjahren nicht mehr aus.

Das Bruttoinlandsprodukt werde mit 0,8 Prozent genauso stark wachsen wie das der Währungsunion, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Konjunktur-Ausblick. Die Schätzung für Deutschland wurde damit um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Dezember gekappt, die für ‌die Euro-Zone um 0,4 Punkte. "Das prognostizierte Wachstum wird aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs schwächer als erwartet ausfallen", sagte OECD-Expertin Isabell Koske der Nachrichtenagentur Reuters. Für einen Platz in der Spitzengruppe ⁠der 20 führenden ⁠Industrie- und Schwellenländer (G20) reicht es aber nach wie vor nicht. Hier liege Deutschland "im unteren Mittelfeld", sagte Koske. "Deshalb ist die Umsetzung von Strukturreformen umso wichtiger."

2027 soll Europas größte Volkswirtschaft dann mit 1,5 Prozent wieder zur Wachstumslok werden und das Tempo der Euro-Zone von 1,2 Prozent übertreffen. 2025 hatte es in Deutschland nur zu einem Mini-Wachstum gereicht, das auf zwei Rezessionsjahre folgte. "Während die expansive Fiskalpolitik in Deutschland das Wachstum insbesondere im Jahr 2027 ‌stützen wird, wird eine restriktivere Fiskalpolitik in Italien und Frankreich als ‌Gegenwind wirken", betonte die in Paris ansässige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Bundesregierung will Milliarden in Infrastruktur und Aufrüstung stecken.

HÖHERE INFLATION ERWARTET

Damit diese Investitionen rasch umgesetzt werden, rät die OECD zu vereinfachten und beschleunigten Beschaffungs-, Planungs- und ⁠Genehmigungsverfahren. Zudem müssten Wettbewerbsschranken abgebaut und der hohe Verwaltungsaufwand reduziert werden, um Investitionen in die Produktionskapazitäten anzuregen. "Denn sonst ‌besteht das Risiko, dass die enorme Nachfrage durch die ⁠Investitionspakete die Inflation in die Höhe treibt", warnte OECD-Experte Robert Grundke. Wegen höherer Energiepreise infolge des Nahost-Konfliktes wurde die Inflationsprognose für Deutschland im laufenden Jahr von 2,1 auf 2,9 Prozent angehoben.

Um die Beschäftigung zu erhöhen, sollten zudem Frühverrentungsanreize abgebaut werden. Eine Reform des Ehegattensplittings, eine Beschränkung der Minijobs ‌auf Studierende und Schüler sowie eine bessere Koordinierung der sozialen ⁠Transfers einschließlich Kinderzuschlag und Wohngeld seien ratsam, betonte ⁠Grundke. Eine Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung für Arbeitseinkommen wäre aus Sicht der OECD geeignet, das Arbeitsangebot zu erhöhen und den Fachkräftemangel zu lindern. Dies könne über ein Streichen von Steuervergünstigungen und -ausnahmen finanziert werden, etwa bei Immobilien- und Erbschaftsteuer.

Der Iran-Krieg dürfte der OECD zufolge auf die Weltkonjunktur durchschlagen. Ein Stopp der Lieferungen durch die Straße von Hormus und die Schließung oder Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten bereits einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise ausgelöst. Das globale Wirtschaftswachstum werde sich voraussichtlich auf 2,9 Prozent im laufenden Jahr abschwächen, nachdem es 2025 noch bei 3,3 Prozent gelegen hatte. Im kommenden Jahr soll es bei 3,0 Prozent liegen. "Gestiegene ⁠Energiepreise und die unvorhersehbare Natur des sich entwickelnden Konflikts im Nahen Osten werden die Kosten erhöhen und die Nachfrage senken", hieß es.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)