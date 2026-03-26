Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

26.03.2026 / 13:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:              2G Energy AG
     ISIN:                     DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:        Update
     Empfehlung:               Buy
     seit:                     26.03.2026
     Kursziel:                 44,00 Euro
     Kursziel auf Sicht        12 Monate
     von:
     Letzte Ratingänderung:    26.05.2025: Herabstufung Kaufen von
                               Hinzufügen
     Analyst:                  Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 44,00.

Zusammenfassung:
2G Energys vorläufiger Umsatz wuchs 2025 um 6% J/J auf EUR398 Mio. Der Umsatz
lag damit am oberen Ende der revidierten Guidance und 2% über unserer
Schätzung. Das Management erwartet kurzfristig den Auftragseingang für
mehrere große Datencenterprojekte und hat die Guidance für 2026 bestätigt.
Wir sehen alle Wachstumstreiber (Datencenter, deutsche
Gasreservekraftwerkeausschreibungen, deutscher Biogasmarkt, Ukraine, große
Wärmepumpen) als intakt an. Ein hoher Erdgaspreis ist aus unserer Sicht
keine Wachstumsbremse für 2G. Wir haben unsere mittel- und langfristigen
Margenschätzungen leicht erhöht, um zukünftige Skalenvorteile und 2Gs
steigende Preissetzungsmacht stärker zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR44 (bisher: EUR38). Wir stufen die
Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Kurspotenzial mit 26% nunmehr
über unserer 25%-Schwelle liegt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e9ea018da8470a6739d5302c0a65d4cd

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=659072d2-290b-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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