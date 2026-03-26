Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

26.03.2026 / 16:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.03.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Erwartet positiver Ausblick dank krisenfester Aufstellung

PORR hat heute den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Nachdem zu Monatsbeginn
bereits vorläufige Zahlen zur Auftrags- und Umsatzentwicklung sowie zum
operativen Ergebnis berichtet worden waren (vgl. Comment vom 04.03.2025),
die nun bestätigt wurden, standen für uns nun die Cash-Generierung und der
Ausblick im Vordergrund.

[Tabelle]

Dividende steigt um rund 17%, EPS um 30%; Free Cashflow über den
Erwartungen: Auf Basis der signifikanten Steigerung des EBITs auf 196,7 Mio.
EUR (+24,2% yoy) konnte PORR das Nettoergebnis sogar überproportional auf
116,0 Mio. EUR (+30,3% yoy) bzw. die EPS auf 3,00 EUR (Vj.: 2,32 EUR)
verbessern, womit unsere Prognose (2,82 EUR) und der Konsens (2,80 EUR) noch
nennenswert übertroffen wurden. Die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende
auf 1,05 EUR (Vj.: 0,90 EUR) deckt sich mit unseren Erwartungen und markiert
nach dem jüngsten Kursrücksetzer eine Dividendenrendite von 3,0%. Der Free
Cashflow fiel durch Verbesserungen beim Working Capital und geringere CAPEX
mit 187,8 Mio. EUR (Konsens: 55,0 Mio. EUR) sogar noch deutlich höher aus
als erwartet, nachdem per 9M noch wie üblich ein stark negativer FCF i.H.v.
-188,3 Mio. EUR zu Buche gestanden hatte. Unter Ausklammerung der
langfristigen Rückstellungen für u.a. Pensionen wies PORR per 31.12. wieder
eine Net-Cash-Position von 93,1 Mio. EUR (Vj.: -1,7 Mio. EUR) aus. Die
solide Eigenkapitalquote blieb mit 21,1% stabil.

Positiver Ausblick im Rahmen der Erwartungen: Vor dem Hintergrund des mit
9,539 Mrd. EUR prall gefüllten Orderbuchs rechnet der Vorstand für 2026 mit
einer moderaten Steigerung der Produktionsleistung und des Konzernumsatzes
sowie einer weiteren Steigerung der EBIT-Marge, ohne bislang konkrete Zahlen
zu nennen. Unverändert bleibt das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 3,5
bis 4,0% bis 2030. Hinsichtlich drohender negativer Auswirkungen durch den
Krieg im Nahen Osten wies PORR darauf hin, dass große Teile des
Energiebedarfs der Gruppe (z.B. 90% bei Gas) preislich abgesichert sind.
Zusätzlich erfolgt eine Absicherung der Kosten durch frühzeitige Beschaffung
im Rahmen des Early Procurement. Sollten die Spannungen jedoch noch länger
andauern, dürften sich u.E. trotz Preisgleitklauseln negative Effekte bei
den Materialpreisen kaum vermeiden lassen, wobei PORR bereits bei Ausbruch
des Ukraine-Krieges ein starkes Krisenmanagement aufwies und in 2022/2023
die Marge ungebrochen steigern konnte.

Fazit: Die finalen Zahlen lieferten angesichts der starken Werte beim
Jahresüberschuss und dem Free Cashflow noch eine positive Überraschung,
während der Ausblick trotz der verschärften Entwicklung bei den
Energiepreisen wie erwartet ausfiel. Wir erachten die Baukonjunktur in PORRs
sieben europäischen Heimmärkten vor allem im Tief- und Infrastrukturbau als
sehr robust, passen unsere Erwartungen an die Profitabilität aber moderat
nach unten an, ohne jedoch am Erreichen des 2030er-Ziels zu zweifeln. In
Anbetracht der günstigen Bewertung (KGV 2026e: 12,1x) bestätigen wir unser
Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc54c1af3c70f8eb67543b881d5e3b10

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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