Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 26.03.2026 / 16:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.03.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Erwartet positiver Ausblick dank krisenfester Aufstellung PORR hat heute den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Nachdem zu Monatsbeginn bereits vorläufige Zahlen zur Auftrags- und Umsatzentwicklung sowie zum operativen Ergebnis berichtet worden waren (vgl. Comment vom 04.03.2025), die nun bestätigt wurden, standen für uns nun die Cash-Generierung und der Ausblick im Vordergrund. [Tabelle] Dividende steigt um rund 17%, EPS um 30%; Free Cashflow über den Erwartungen: Auf Basis der signifikanten Steigerung des EBITs auf 196,7 Mio. EUR (+24,2% yoy) konnte PORR das Nettoergebnis sogar überproportional auf 116,0 Mio. EUR (+30,3% yoy) bzw. die EPS auf 3,00 EUR (Vj.: 2,32 EUR) verbessern, womit unsere Prognose (2,82 EUR) und der Konsens (2,80 EUR) noch nennenswert übertroffen wurden. Die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende auf 1,05 EUR (Vj.: 0,90 EUR) deckt sich mit unseren Erwartungen und markiert nach dem jüngsten Kursrücksetzer eine Dividendenrendite von 3,0%. Der Free Cashflow fiel durch Verbesserungen beim Working Capital und geringere CAPEX mit 187,8 Mio. EUR (Konsens: 55,0 Mio. EUR) sogar noch deutlich höher aus als erwartet, nachdem per 9M noch wie üblich ein stark negativer FCF i.H.v. -188,3 Mio. EUR zu Buche gestanden hatte. Unter Ausklammerung der langfristigen Rückstellungen für u.a. Pensionen wies PORR per 31.12. wieder eine Net-Cash-Position von 93,1 Mio. EUR (Vj.: -1,7 Mio. EUR) aus. Die solide Eigenkapitalquote blieb mit 21,1% stabil. Positiver Ausblick im Rahmen der Erwartungen: Vor dem Hintergrund des mit 9,539 Mrd. EUR prall gefüllten Orderbuchs rechnet der Vorstand für 2026 mit einer moderaten Steigerung der Produktionsleistung und des Konzernumsatzes sowie einer weiteren Steigerung der EBIT-Marge, ohne bislang konkrete Zahlen zu nennen. Unverändert bleibt das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0% bis 2030. Hinsichtlich drohender negativer Auswirkungen durch den Krieg im Nahen Osten wies PORR darauf hin, dass große Teile des Energiebedarfs der Gruppe (z.B. 90% bei Gas) preislich abgesichert sind. Zusätzlich erfolgt eine Absicherung der Kosten durch frühzeitige Beschaffung im Rahmen des Early Procurement. Sollten die Spannungen jedoch noch länger andauern, dürften sich u.E. trotz Preisgleitklauseln negative Effekte bei den Materialpreisen kaum vermeiden lassen, wobei PORR bereits bei Ausbruch des Ukraine-Krieges ein starkes Krisenmanagement aufwies und in 2022/2023 die Marge ungebrochen steigern konnte. Fazit: Die finalen Zahlen lieferten angesichts der starken Werte beim Jahresüberschuss und dem Free Cashflow noch eine positive Überraschung, während der Ausblick trotz der verschärften Entwicklung bei den Energiepreisen wie erwartet ausfiel. Wir erachten die Baukonjunktur in PORRs sieben europäischen Heimmärkten vor allem im Tief- und Infrastrukturbau als sehr robust, passen unsere Erwartungen an die Profitabilität aber moderat nach unten an, ohne jedoch am Erreichen des 2030er-Ziels zu zweifeln. In Anbetracht der günstigen Bewertung (KGV 2026e: 12,1x) bestätigen wir unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 46,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc54c1af3c70f8eb67543b881d5e3b10 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ac8b8e08-2928-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2298746 26.03.2026 CET/CEST °