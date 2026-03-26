Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 26.03.2026 / 13:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.03.2026 Kursziel: 36,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY25: Margenstarkes Wachstum bei gemischter Entwicklung der Fokusmärkte Nachdem technotrans zu Beginn des Jahres bereits vorläufige KPIs vermeldete, folgte am Dienstag die Veröffentlichung weiterer Finanzkennzahlen. Neben der Entwicklung auf Ebene der Fokusmärkte stand vor allem die Guidance für 2026 im Fokus, die etwas konservativer als unsere bisherige Erwartung ausfällt. [Tabelle] Umsatzentwicklung nach Segmenten: technotrans erzielte einen Umsatz von 244 Mio. EUR im vergangenen Jahr, was einem Wachstum von 2,5% yoy entspricht, wobei eine heterogene Entwicklung innerhalb der Fokusmärkte sichtbar war. Besonders stark legte Healthcare & Analytics zu, aufgrund der hohen Nachfrage im Markt für Labor- und Gepäckscanner-Anwendungen wuchs der Bereich um 40% yoy auf 20,6 Mio. EUR. Ebenfalls zweistellig zulegen konnte der besonders wichtige Fokusmarkt Energy Management (+10% yoy), wobei der Endmarkt Data Center für uns weiterhin den besten Ausblick bietet. Hier erzielte technotrans in 2025 einen Erlös im hohen einstelligen Mio.- EUR-Bereich, obwohl erst 10-15% der weltweiten Hochleistungsrechenzentren mit Flüssigkeitskühlung ausgestattet sind, was u.E. das enorme Marktpotenzial unterstreicht. Das Print-Geschäft verzeichnete ein Wachstum von vier Prozent, jedoch erwartet das Management zu Beginn von 2026 eher eine verhaltene Nachfrage. Dagegen entwickelten sich die Fokusmärkte Plastics (-5% yoy) und Laser (-8% yoy) rückläufig, insbesondere im Segment industrieller Lasersysteme. Der Fokusmarkt Laser wird ab dem laufenden Geschäftsjahr nicht mehr eigenständig berichtet, sondern nach Produktgruppen in die anderen Fokusmärkte integriert. Operatives Ergebnis signifikant gesteigert: Das EBIT konnte im Berichtsjahr signifikant auf 17,3 Mio. EUR verbessert werden, was einer Marge von 7,1% entspricht (+1,9PP yoy). Treiber war insbesondere der erfolgreiche Abschluss des Restrukturierungsprogramms ttSprint, dessen positive Wirkung 2025 erstmals voll zum Tragen kam. Dies gelang trotz eines leichten Rückgangs von 1,7% yoy der hochmargigen Service-Umsätze, deren Stabilisierung für 2026 angestrebt wird. In Folge dessen konnte auch der Free Cashflow auf ein neues Allzeithoch i.H.v. 16,6 Mio. EUR gesteigert werden. Ausblick 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet technotrans einen Umsatz in einer Spanne von 240 bis 260 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 6,5-8,5%, was in der Mitte der Spanne jeweils leicht unterhalb unserer Prognose liegt. Dies deutet darauf hin, dass die bereits in Q4 2025 beobachtete Kundenzurückhaltung in H1 2026 anhalten dürfte, insbesondere in den Fokusmärkten Print und Plastics. Positiv hervorzuheben ist weiterhin die Dynamik im Energy-Management-Bereich. Hier plant das Unternehmen, die Produktion in Sassenberg zu erweitern, wenngleich sich der Baubeginn aufgrund von Genehmigungsverfahren voraussichtlich ins Jahr 2027 verschiebt. Entsprechend passen wir unsere CAPEX-Planung zeitlich an. Fazit: Insgesamt zeigte technotrans 2025 eine starke operative Performance trotz uneinheitlicher Entwicklung der Fokusmärkte. Mit dem erfolgreichen Abschluss von ttSprint wurde eine belastbare Basis für weitere Margensteigerungen geschaffen. Kurzfristig bleibt der Ausblick verhalten, langfristig bietet insbesondere EnergyManagement signifikantes Wachstumspotenzial. Wir bestätigen angesichts der Bewertung (EV/EBIT: 9,6) bei mittelfristig hohem einstelligen Top Line-Wachstum unsere Kaufempfehlung bei leicht reduziertem Kursziel von 36,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b907727d74b3e3356f8f96190a135d36 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=1e31478b-2911-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2298576 26.03.2026 CET/CEST °