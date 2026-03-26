Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

26.03.2026 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.03.2026
     Kursziel:                  36,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY25: Margenstarkes Wachstum bei gemischter Entwicklung der Fokusmärkte

Nachdem technotrans zu Beginn des Jahres bereits vorläufige KPIs vermeldete,
folgte am Dienstag die Veröffentlichung weiterer Finanzkennzahlen. Neben der
Entwicklung auf Ebene der Fokusmärkte stand vor allem die Guidance für 2026
im Fokus, die etwas konservativer als unsere bisherige Erwartung ausfällt.

[Tabelle]

Umsatzentwicklung nach Segmenten: technotrans erzielte einen Umsatz von 244
Mio. EUR im vergangenen Jahr, was einem Wachstum von 2,5% yoy entspricht,
wobei eine heterogene Entwicklung innerhalb der Fokusmärkte sichtbar war.
Besonders stark legte Healthcare & Analytics zu, aufgrund der hohen
Nachfrage im Markt für Labor- und Gepäckscanner-Anwendungen wuchs der
Bereich um 40% yoy auf 20,6 Mio. EUR. Ebenfalls zweistellig zulegen konnte
der besonders wichtige Fokusmarkt Energy Management (+10% yoy), wobei der
Endmarkt Data Center für uns weiterhin den besten Ausblick bietet. Hier
erzielte technotrans in 2025 einen Erlös im hohen einstelligen Mio.-
EUR-Bereich, obwohl erst 10-15% der weltweiten Hochleistungsrechenzentren
mit Flüssigkeitskühlung ausgestattet sind, was u.E. das enorme
Marktpotenzial unterstreicht. Das Print-Geschäft verzeichnete ein Wachstum
von vier Prozent, jedoch erwartet das Management zu Beginn von 2026 eher
eine verhaltene Nachfrage. Dagegen entwickelten sich die Fokusmärkte
Plastics (-5% yoy) und Laser (-8% yoy) rückläufig, insbesondere im Segment
industrieller Lasersysteme. Der Fokusmarkt Laser wird ab dem laufenden
Geschäftsjahr nicht mehr eigenständig berichtet, sondern nach Produktgruppen
in die anderen Fokusmärkte integriert.

Operatives Ergebnis signifikant gesteigert: Das EBIT konnte im Berichtsjahr
signifikant auf 17,3 Mio. EUR verbessert werden, was einer Marge von 7,1%
entspricht (+1,9PP yoy). Treiber war insbesondere der erfolgreiche Abschluss
des Restrukturierungsprogramms ttSprint, dessen positive Wirkung 2025
erstmals voll zum Tragen kam. Dies gelang trotz eines leichten Rückgangs von
1,7% yoy der hochmargigen Service-Umsätze, deren Stabilisierung für 2026
angestrebt wird. In Folge dessen konnte auch der Free Cashflow auf ein neues
Allzeithoch i.H.v. 16,6 Mio. EUR gesteigert werden.

Ausblick 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet technotrans einen
Umsatz in einer Spanne von 240 bis 260 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge
von 6,5-8,5%, was in der Mitte der Spanne jeweils leicht unterhalb unserer
Prognose liegt. Dies deutet darauf hin, dass die bereits in Q4 2025
beobachtete Kundenzurückhaltung in H1 2026 anhalten dürfte, insbesondere in
den Fokusmärkten Print und Plastics. Positiv hervorzuheben ist weiterhin die
Dynamik im Energy-Management-Bereich. Hier plant das Unternehmen, die
Produktion in Sassenberg zu erweitern, wenngleich sich der Baubeginn
aufgrund von Genehmigungsverfahren voraussichtlich ins Jahr 2027 verschiebt.
Entsprechend passen wir unsere CAPEX-Planung zeitlich an.

Fazit: Insgesamt zeigte technotrans 2025 eine starke operative Performance
trotz uneinheitlicher Entwicklung der Fokusmärkte. Mit dem erfolgreichen
Abschluss von ttSprint wurde eine belastbare Basis für weitere
Margensteigerungen geschaffen. Kurzfristig bleibt der Ausblick verhalten,
langfristig bietet insbesondere EnergyManagement signifikantes
Wachstumspotenzial. Wir bestätigen angesichts der Bewertung (EV/EBIT: 9,6)
bei mittelfristig hohem einstelligen Top Line-Wachstum unsere Kaufempfehlung
bei leicht reduziertem Kursziel von 36,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b907727d74b3e3356f8f96190a135d36

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=1e31478b-2911-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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