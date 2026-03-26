OTS: Tide / 40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut ...

40 Mio. Euro für kleine Unternehmen: Tide baut Kreditvermittlungsangebot aus und sieht wachsenden Bedarf an integriertem Finanzmanagement Berlin/London (ots) - - Seit Start der Kreditvermittlungsplattform 2025: rund 40 Mio. Euro vermitteltes Finanzierungsvolumen - Mehr als 15 Finanzierungspartner auf der Plattform, darunter DKB, iwoca, YouLend, Banxware und Qred - Tide beobachtet wachsenden Bedarf an verknüpften Lösungen für Finanzierung und Liquiditätsmanagement Tide, die Business-Management-Plattform für Geschäftskunden, verzeichnet ein starkes Wachstum ihres Kreditvermittlungsangebots für deutsche Kleinunternehmen. Seit dem Start im Sommer 2025 erhielten gut 1.700 Unternehmen Finanzierungen von insgesamt rund 40 Mio. Euro über die Plattform, rund 30 Prozent davon allein in den vergangenen zwei Monaten. Das Partnernetzwerk in Deutschland wächst weiter und umfasst inzwischen gut 15 aktive Finanzierungspartner für unbesicherte Kredite, Leasing und Factoring. Zu den Partnern gehören YouLend, Iwoca, Banxware, Qred sowie DKB, Teylor und abcfinance. Das starke Wachstum des Kreditvermittlungsgeschäfts in Deutschland baut auf dem Erfolg im Vereinigten Königreich auf: Dort hat Tide bereits Kredite in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,75 Milliarden Euro) über rund 100 Kreditgeber vermittelt.[1] Finanzierung und Cash Management wachsen zusammen Neben der steigenden Nachfrage nach Finanzierung beobachtet Tide einen weiteren Trend: Kleine Unternehmen kombinieren Kreditlösungen zunehmend mit aktivem Liquiditätsmanagement. Statt Darlehen ausschließlich für Investitionen zu nutzen, halten viele Betriebe bewusst Liquiditätspuffer vor - etwa für Materialeinkäufe, Steuerzahlungen oder saisonale Schwankungen. Finanzierungen werden damit zunehmend Teil einer flexiblen Cash-Flow-Steuerung im laufenden Geschäft. "Gerade kleinere Unternehmen optimieren ihr Finanzmanagement häufig noch nicht systematisch", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide . "Wenn Finanzierung, Banking und Administration zusammen gedacht werden, entstehen neue Möglichkeiten: Unternehmen können Kapital flexibel abrufen, Liquidität aufbauen und gleichzeitig von attraktiven Zinsen profitieren." Tide bietet deshalb neben dem Geschäftskonto auch ein attraktiv verzinstes Tagesgeldkonto für Geschäftskunden an. Damit können Unternehmen überschüssige Liquidität direkt über die Tide App anlegen und flexibel verfügbar halten. Ein Blick auf das Finanzverhalten privater Haushalte zeigt das Potenzial: Laut Bundesbank verfügten deutsche Haushalte Ende 2024 über Geldvermögen von rund 9,05 Billionen Euro. Allein im vierten Quartal flossen 65 Milliarden Euro in kurzfristige Bankeinlagen.[2] Auch auf Unternehmensseite ist die potenzielle Nachfrage erheblich: In Deutschland gibt es rund drei Millionen Selbstständige und kleine Unternehmen, die häufig Rücklagen für Steuern, Rechnungen oder kurzfristige Ausgaben auf ihren Geschäftskonten halten und das meist ohne nennenswerte Verzinsung.Während Privatkunden inzwischen aus einer Vielzahl attraktiver Tagesgeldangebote wählen können, sind vergleichbare Lösungen für Selbstständige und kleine Unternehmen bislang selten. Die Kombination aus Finanzierung, Geschäftskonto und verzinster Liquiditätsanlage soll diese Lücke schließen. Plattform verbindet Finanzierung und Banking In Deutschland bietet Tide derzeit zwei Wege zur Finanzierung: eine vollständig digitale Antragsstrecke oder einen hybriden Prozess mit persönlicher Begleitung durch ein wachsendes Team von inzwischen zehn Finanzierungsspezialisten. Unternehmerinnen und Unternehmer - ob Getränkehandel, Autohaus oder Handwerksbetrieb - können so Finanzierungen von bis zu einer Million Euro anfragen, ohne dass ihr Schufa-Score dabei zunächst belastet wird und ohne Vermittlungsgebühr. Auf Basis weniger Angaben erhalten sie innerhalb von rund zwei Minuten passende Finanzierungsvorschläge - vom klassischen Betriebsmittelkredit über Leasing bis zu umsatzbasierten Finanzierungen oder Factoring. Im Jahresverlauf sollen zudem vorqualifizierte Echtzeit-Finanzierungsangebote direkt in die Tide App integriert werden. "Unsere Erfahrungen in UK zeigen, dass die direkte Integration von Finanzierung in unsere Plattform die Nutzung deutlich erhöht", so Fromme-Schoen . "Wenn Unternehmen Finanzierung, Banking und Administration an einem Ort zusammenführen können, wird unser Angebot für sie im Alltag noch relevanter." Für Kreditgeber wiederum eröffnet die Plattform Zugang zu einem Segment, das im klassischen Bankvertrieb häufig schwer zu erreichen ist: Freelancer, Selbstständige sowie Kleinst- und Kleinunternehmen mit durchschnittlichen Finanzierungsbedarfen von unter 50.000 Euro. [1] Im Vereinigten Königreich betreibt Tide sein Finanzierungsgeschäft sowohl unter der Marke Tide als auch unter Funding Options - infolge der erfolgreichen Übernahme von Funding Options im Jahr 2022. [2] Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal 2024 | Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/ge ldvermoegensbildung-und-aussenfinanzierung-in-deutschland-im-vierten-quartal-202 4-956202) Pressekontakt: ASSET - Agentur für Finanzkommunikation GmbH Miriam Breh +49 176 6688 5074 mailto:press@tide.co Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174817/6243682 OTS: Tide