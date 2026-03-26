Porsche-Großaktionär glaubt an Erholung der Sportwagentochter

Frankfurt, ⁠26. Mrz (Reuters) - Die Porsche SE sieht den schwer angeschlagenen Sportwagenbauer Porsche AG auf dem Weg aus der Krise.

"Wir sind von der fundamentalen Robustheit der ‌Porsche AG überzeugt, die Marke ist stark", sagte der Vorstandschef des VW- und Porsche-Großaktionärs, ⁠Hans Dieter ⁠Pötsch, am Donnerstag. Der neue Porsche-Chef Michael Leiters bringe Impulse und werde die Ausrichtung des Autobauers auf die Zukunft vorantreiben. Dafür brauche er Unterstützung nicht nur von ‌der PSE, sondern auch in ‌der VW-Konzernzentrale. "Dr. Leiters hat dafür unsere volle Rückendeckung." Dies gelte im Übrigen auch für VW-Chef ⁠Oliver Blume, ergänzte Pötsch.

Die stimmberechtigten Porsche-Stammaktien gehören zu ‌25 Prozent plus einer ⁠Aktie der PSE, den Rest hält der Mutterkonzern Volkswagen. Die Stuttgarter Sportwagenschmiede hat im vergangenen Jahr fast keinen operativen ‌Gewinn mehr gemacht ⁠wegen gestiegener US-Importzölle, der Schwäche ⁠im China-Geschäft und hoher Belastungen aufgrund der gescheiterten ehrgeizigen Elektroauto-Pläne und der laufenden Restrukturierung. Leiters hat Blume als Porsche-Chef im Januar abgelöst. Er arbeitet an einem verschärften Sparprogramm mit weiterem Stellenabbau und will das Modellangebot entschlacken und neu ausrichten.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)