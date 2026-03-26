Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu möglicher US-Offensive im Iran

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu möglicher US-Offensive im Iran:

"Wie im Umgang mit Autokraten empfiehlt es sich auch bei Trump, die Augen auf dem Ball zu halten. Nicht, was er sagt, sondern was er tut, verrät seine Absichten. Die Fakten deuten in diesem Fall alle auf eine bevorstehende Bodenoperation hin. (...) Gemessen an den Zahlen und dem Zeitfenster des Eintreffens der Truppen könnte Trump eine Besetzung der strategisch wichtigen Insel Kharg vorbereiten. Idealerweise an einem Wochenende, wenn die Märkte geschlossen sind. Dies wäre ein riskantes Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Und garantiert keineswegs eine Öffnung der Straße von Hormus."/DP/jha

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