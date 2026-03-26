Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu SPD

dpa-AFX · Uhr
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REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu SPD:

"Auch ein späteres Renteneintrittsalter für Akademiker steht auf Klingbeils Agenda. Der Vorteil von Klingbeils Agenda liegt auf der Hand: Bei vielen dieser Punkte vertritt der Koalitionspartner CDU ähnliche Auffassungen. Klingbeil singt das gleiche Lied wie Friedrich Merz, dass die deutschen Arbeitnehmer wieder mehr arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Er präsentiert sich damit als würdiger Nachfolger des "Genossen der Bosse" Gerhard Schröder."/DP/jha

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