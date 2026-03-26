Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung zu Reform-Agenda

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Reform-Agenda:

"Die kommenden Wochen und Monate werden zu einem Stresstest - nicht allein für die Regierung, auch für die Menschen, die das Gebilde tragen, das wir Staat nennen. Der Staat ist keine Vollkaskoversicherung, die uns vor allen Unbilden schützt. Das könnte er nicht einmal dann, wenn alle dafür haften. Es ist ein Irrglaube zu erwarten, zur Stabilisierung des Sozialstaats genüge es, die jeweils anderen zur Kasse zu bitten. Die vermeintlich anderen sind letztlich wir alle. Da hilft kein Lamentieren."/DP/jha

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