ProSiebenSat.1 verkauft billiger-mietwagen.de und CamperDays

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - ProSiebenSat.1 trennt sich unter dem neuen Eigner MFE von weiteren Randgeschäften und verkauft die Vergleichsportale billiger-mietwagen.de und CamperDays. Die Plattform billiger-mietwagen.de geht an ein Konsortium unter der Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum ‌Capital, während CamperDays von einer Gruppe privater Investoren übernommen wird, wie das bayerische TV-Unternehmen am Donnerstag mitteilte, ohne Kaufpreise zu nennen. "Mit ⁠dem ⁠Verkauf von billiger-mietwagen.de und CamperDays treiben wir die strategische Fokussierung des Konzerns auf das Kerngeschäft Entertainment weiter voran", sagte Florian Hirschberger, der bei ProSiebenSat.1 für das Segment Commerce & Ventures zuständig ist. Der Vollzug der Transaktion werde für Ende April erwartet.

Erst vorige ‌Woche hatte ProSiebenSat.1 die Vermarkter esome und ‌Kairion an Pivotum Capital verkauft. Die Beteiligungsfirma hat einen Fokus auf Technologie- und Digitalunternehmen.

Das Überprüfen des Digital-Portfolios von ProSiebenSat.1 ist Teil eines ⁠Umbaus, den der neue Mehrheitseigner MFE-MediaForEurope vorantreibt. Die von der Familie ‌des verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio ⁠Berlusconi kontrollierte Gesellschaft will ProSiebenSat.1 wieder mehr auf das Kerngeschäft Fernsehen ausrichten und die Schulden senken. MFE hält mehr als 75 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1.

ProSiebenSat.1 hatte die ‌Muttergesellschaft von billiger-mietwagen.de 2013 übernommen. ⁠Die Marke wurde seither durch ⁠TV-Werbung auf den Sendern des Konzerns gestärkt und gehört zur Floyt Mobility GmbH. Diese ist mit dem Ableger Carigami.fr auch in Frankreich aktiv und hat den Angaben zufolge inzwischen mehr als zwei Millionen Kunden.

CamperDays gilt als führende europäische Vergleichsplattform für Wohnmobile und Campervans. Das Portal wurde 2013 zusammen mit billiger-mietwagen.de übernommen und 2023 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert.

(Bericht von Klaus Lauer, ⁠redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)