Pumpenhersteller KSB veröffentlicht schwachen Ausblick

(Reuters) - Die Vorzugsaktie des pfälzischen Pumpenherstellers KSB ist nach der Vorlage der Jahresprognose um mehr als 14 Prozent eingebrochen und war damit der ‌größte Verlierer im Kleinwerteindex SDax.

Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr Aufträge, Umsatz und Betriebsgewinn in ⁠der ⁠Größenordnung des vergangenen Jahres, wie KSB am Donnerstag bei der Vorlage seiner endgültigen Geschäftszahlen mitteilte. Vorläufige Zahlen hatte das Unternehmen bereits im Februar veröffentlicht.

Der Auftragseingang, der sich im ‌vergangenen Jahr auf 3,2 Milliarden ‌Euro belief, soll demnach in einer Spanne von 3,1 bis 3,5 Milliarden Euro liegen. Für ⁠den Umsatz von zuletzt gut drei Milliarden Euro ‌prognostizierte KSB eine Größenordnung ⁠von 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit), das auf 252 Millionen Euro gestiegen war, soll zwischen 220 und 265 ‌Millionen Euro erreichen. ⁠KSB kündigte eine Dividende von ⁠26,50 Euro pro Stammaktie und 26,76 Euro pro Vorzugsaktie an.

Analyst Ulf van Lengerich von Solventis Research erklärte, der Ausblick liege leicht unter Markterwartungen. Allerdings neige das KSB-Management zu konservativen Prognosen. Der Aktienkursrückgang sei übertrieben.