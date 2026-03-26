Reiche kündigt Klarheit beim Industriestrompreis bis Ende Juni an

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung treibt die Einführung eines mit Milliardenhilfen subventionierten Industriestrompreises und die Ausweitung der Strompreiskompensation für weitere Branchen voran.

Die Gespräche der Ministerien zum Industriestrompreis seien abgeschlossen, bei der Strompreiskompensation liefen die letzten Verhandlungen mit dem ‌Finanzministerium, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Donnerstag in Berlin. Die CDU-Politikerin kündigte an, dass die Förderrichtlinien zu beiden Vorhaben bis Ende des ⁠zweiten Quartals ⁠veröffentlicht würden, um eine rückwirkende Anwendung zu ermöglichen.

Der Industriestrompreis soll ab dem 1. Januar 2026 greifen, die Strompreiskompensation rückwirkend für das gesamte Jahr 2025. "Das ist mit der Kommission verabredet", sagte Reiche. Die Strompreiskompensation werde zudem deutlich ausgeweitet. Die Zahl der anspruchsberechtigten Sektoren steige von ‌zehn auf 31, die Beihilfeintensität auf 85 Prozent. ‌Erstmals könnten auch Chemieparks profitieren, die lange darauf gewartet hätten. Als "Riesenerfolg" bezeichnete Reiche, dass beide Instrumente für verschiedene Anlagenteile kombinierbar seien. Dies ergebe "noch mal ⁠einen ganz erheblichen Reduktionseffekt".

Mit dem Industriestrompreis will die Regierung aus CDU, CSU ‌und SPD hohe Energiekosten für stromintensive ⁠Unternehmen abfedern und eine Abwanderung verhindern. Profitieren sollen Firmen aus der Chemie-, Metall- und Halbleiterbranche, die dann etwa fünf Cent pro Kilowattstunde zahlen sollen. Die auf drei Jahre befristete Staatshilfe ‌muss von der EU-Kommission genehmigt ⁠werden. Als Gegenleistung müssen die Firmen ⁠in Klimaschutz investieren. Die Regierung rechnet für die drei Jahre mit Haushaltskosten von etwa drei Milliarden Euro.

Die Strompreiskompensation (SPK) ist ein bestehendes EU-Instrument, dessen Empfängerkreis auf über 30 Sektoren ausgeweitet wird, darunter Teile der Chemie-, Glas- und Batterieindustrie. Dadurch könnten statt bisher rund 350 künftig bis zu 1000 Unternehmen anspruchsberechtigt sein. Die zusätzlichen Kosten wurden in der Regierung auf etwa 4,5 Milliarden Euro bis 2029 geschätzt.

(Bericht ⁠von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)