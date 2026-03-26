Reiche offen für zeitlich befristete Erhöhung der Pendlerpauschale

Berlin, ⁠26. Mrz (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zeigt sich offen für eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale. Dies könnte in der ‌aktuellen Situation mit deutlich erhöhten Benzinpreisen ein Signal an alle Autofahrer sein, ⁠sagte ⁠die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Sie sei offen, über eine solche Maßnahme zeitlich befristet nachzudenken. Bei der Stromsteuer müsse geprüft ‌werden, ob für eine Entlastung ‌Spielräume im Haushalt bestünden.

Reiche sagte, das am Donnerstag im Bundestag beschlossene ⁠Paket zur Regulierung der Tankstellenpreise dürfte am ‌Ende nicht ausreichen. ⁠Ähnlich hatte sich am Mittwoch bereits Kanzler Friedrich Merz (CDU) geäußert.

Reiche sagte zudem, es gebe in Deutschland ‌weiterhin keine ⁠Knappheiten bei Öl und ⁠Gas. Die Regierung rechne wegen des Nahost-Krieges aber mit einem konjunkturellen Dämpfer. Neue Prognosen dazu solle es nach Ostern geben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)