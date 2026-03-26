ROUNDUP: CTS Eventim verdient mehr mit Tickets - Aktie legt nachbörslich zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr knackte der Umsatz erstmals die Umsatz-Marke von drei Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft legte deutlich zu. Für 2026 stellte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg leichte Zuwächse in Aussicht. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten sehr gut an, obwohl CTS die Dividende kürzen will.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gewann die CTS-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs rund fünfeinhalb Prozent. Allerdings hatte das Papier im bisherigen Jahresverlauf zuvor fast ein Fünftel eingebüßt.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz des Konzerns um fast zehn Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte um knapp acht Prozent auf 584 Millionen Euro nach oben.

Unter dem Strich musste CTS 2025 jedoch einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 277,3 Millionen Euro hinnehmen. Als Ursachen nannte das Unternehmen den starken Euro, Bewertungseffekte und den Wegfall von Dividendenerträgen. Daher soll die Dividende für die Aktionäre um 22 Cent auf 1,44 Euro je Aktie sinken.

Während das Unternehmen im Tagesgeschäft die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf, hatten sich Experten bei Überschuss und Dividende mehr versprochen. Für das laufende Jahr stellte Schulenberg leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht, wie ein Sprecher am Abend bestätigte.

Im Geschäftsbericht war noch von einer möglichen Stagnation oder einem leichten Anstieg die Rede, sofern weltpolitische Krisen, die Konjunktur oder hohe Energiepreise die Menschen nicht von Shows, Konzerten und Kulturveranstaltungen fernhalten. Eine Verschlechterung der geopolitischen Sicherheitslage, die Gefahr von Inflation und Konsumeinbrüche könnten sich hingegen auf die Ticketverkäufe und das Geschäft von CTS Eventim auswirken.

Branchenexperte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies schaute vor allem auf das Tagesgeschäft Ende vergangenen Jahres. Für das vierte Quartal habe CTS Eventim unerwartet starke Zahlen vorgelegt, schrieb der Analyst am Abend. Er schreibt der Aktie weiterhin ein Kursziel von 115 Euro zu. Dazu müsste ihr Kurs noch um rund 80 Prozent steigen./stw/gl/jha/