Rückruf: Gillot-Camembert kann krank machen

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BERLIN (dpa-AFX) - Die französische Firma Gillot warnt vor dem Verzehr ihres Camemberts, der aufgrund einer Kontamination mit unerwünschten Bakterien bei Verzehr zu fieberhaften Magen-Darmstörungen führen kann. Sie ruft das Produkt deswegen zurück, wie das Portal "lebensmittelwarnung.de" meldete.

Es handelt sich um das Produkt "Camembert de Normandie, 250 Gramm", das in einer runden Holzverpackung verkauft wird. Betroffen ist die Chargennummer 031241 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 08.04. und 12.04.2026. Verkauft wurde der Camembert über die Firma Fromi in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen.

Die Magen-Darm-Störungen können den Angaben zufolge zwei bis sieben Tage nach dem Verzehr des Produkts auftreten, dabei kann es möglicherweise auch zu Blutungen kommen. Insbesondere bei Kindern seien auch schwere Nierenkomplikationen möglich. Menschen, die das Produkt verzehrt haben und an den beschriebenen Symptomen leiden, werden gebeten, ihren Arzt zu konsultieren und auf den Verzehr des Produkts hinzuweisen./gut/DP/stw

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