Schaeffler muss 180.000 Euro wegen verspäteter Ad-hoc-Meldung zahlen

München, ⁠26. Mrz (Reuters) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler muss eine hohe Geldbuße zahlen, weil er vor zwei Jahren seine überraschend guten Quartalszahlen nach Ansicht ‌der Finanzaufsicht BaFin zu spät gemeldet hat. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verhängte ein Bußgeld von 180.000 ⁠Euro ⁠gegen das Unternehmen aus Herzogenaurach, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Zahlen für das erste Quartal 2024 seien deutlich von der Markterwartung abgewichen, aber nicht wie vorgeschrieben "unverzüglich als Insiderinformation ‌transparent" gemacht worden, hieß es ‌zur Begründung. Die Aktie von Schaeffler war am Tag der Veröffentlichung um mehr als 13 ⁠Prozent nach oben geschossen.

Der Umsatz war in den ‌ersten drei Monaten 2024 ⁠leicht gesunken, das Betriebsergebnis (Ebit) vor Sondereffekten sank um vier Prozent auf 322 Millionen Euro. Unternehmen müssen nach der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) der ‌EU über Tatsachen, ⁠die den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen ⁠können, sofort berichten und dürfen nicht auf den regulären Veröffentlichungstermin etwa für Quartalsberichte warten. Um die Markterwartungen einschätzen zu können, ermitteln viele Unternehmen im Vorfeld die Schätzungen der Analysten für ihre Geschäftszahlen.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)