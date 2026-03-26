Inflations-Sorgen nach Iran-Krieg – Verbraucherlaune in Deutschland sinkt

Berlin, 26. Mrz (Reuters) - ⁠Der Iran-Krieg und die Sorge vor steigenden Energiepreisen drücken die Stimmung der deutschen Verbraucher deutlich. Das Barometer für das Konsumklima für April sank auf minus 28,0 Punkte und damit um 3,2 Zähler zum Vormonat, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. Während die Kauflaune noch weitgehend stabil ist, trüben sich vor allem die Erwartungen der Menschen an ihr künftiges Einkommen und die Konjunktur ‌spürbar ein. "Zwar reagieren die Anschaffungsneigung und die Sparneigung im Moment noch wenig auf die geopolitischen Ereignisse im Iran", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Aber die Verbraucher erwarten, dass die Inflation durch die gestiegenen Energiepreise wieder anzieht und die wirtschaftliche Erholung erneut gebremst wird."

Dies ⁠sehen Analysten ähnlich und ⁠verweisen auf teures Benzin und Diesel. "Die Konsumenten müssen nur an einer Tankstelle vorbeifahren, um sich ärmer zu fühlen", sagte DekaBank-Experte Andreas Scheuerle. "Doch neben den Kaufkraftsorgen nimmt auch die Angst vor Arbeitslosigkeit zu." Die Verbraucher dürften zudem bereits Zweitrundeneffekte und Heizkostennachzahlungen fürchten, erklärte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Wird das Geld an der Tankstelle ausgegeben, steht es für Konsum nicht mehr zur Verfügung." Für den Dienstleistungssektor und Handel seien das trübe Aussichten.

Der Einzelhandelsverband Deutschland (HDE) warnt schon vor einer Anhebung der Mehrwertsteuer. "Der Konsum ist ‌bereits heute in einer Schockstarre", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Nachrichtenagentur Reuters. Notwendig ‌seien Entlastungen für Privatverbraucher und Unternehmen. "Belastungen wie eine Mehrwertsteuererhöhung sind in diesen Zeiten das vollkommen falsche Signal." In der Bundespolitik wird derzeit ein Erhöhen des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21 Prozent durchgespielt, um eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zu finanzieren. Die Diskussion schadet dem ⁠HDE zufolge. "Schon die Debatte darüber hemmt die ohnehin schlechte Konsumstimmung weiter", sagte Genth.

Besonders deutlich ist der Pessimismus laut der GfK-Umfrage bei ‌den Einkommenserwartungen. Dieser Teilindikator stürzte um 12,6 Punkte auf minus 6,3 Zähler ⁠ab. Als Grund nennen die Fachleute auch hier die Furcht vor einer wieder anziehenden Inflation infolge teurer Energie. Auch die Konjunkturaussichten für die kommenden zwölf Monate sehen die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich negativer. Einen schlechteren Wert gab es bei diesem Barometer zuletzt im Dezember 2022. Offenbar wächst die Sorge, dass die vorsichtige Erholung der Wirtschaft einen ernsthaften ‌Dämpfer bekommt. Ökonomen haben bereits ihre Konjunkturprognosen für 2026 gesenkt.

IMK: LÄNGERER ⁠IRAN-KRIEG WÜRDE WIRTSCHAFTSWACHSTUM DÄMPFEN

Ein Andauern des Iran-Kriegs könnte das Wirtschaftswachstum ⁠in diesem Jahr dem IMK-Institut zufolge fast zum Erliegen bringen. Sollte der Militärkonflikt im Nahen Osten länger anhalten oder weiter eskalieren, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,2 Prozent zulegen, wie aus einem Risikoszenario des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hervorgeht. Im nächsten Jahr würde es demnach um 1,4 Prozent nach oben gehen. In seinem Hauptszenario rechnet das gewerkschaftsnahe Institut dagegen mit 0,9 Prozent Wachstum für 2026. Dies setze jedoch voraus, dass der Krieg nicht über den Sommer hinaus dauert und die gestiegenen Energiepreise wieder sinken. Dann könnte die Wirtschaft 2027 um 1,6 Prozent wachsen.

Für die nächste Zeit zeichnet sich eine höhere Inflation ab, die wiederum die Kaufkraft dämpfen wird. Eine aktuelle NIM-Studie stütze diese Einschätzung, sagte Bürkl. 60 Prozent der Deutschen gehen demnach davon ⁠aus, dass die Preise für Öl, Gas und Benzin dauerhaft hoch bleiben. "Das drückt natürlich auf die Verbraucherstimmung", sagte Bürkl.

(Bericht von Klaus Lauer und Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)