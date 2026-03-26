TAGESVORSCHAU: Termine am 27. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. März

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 02:30 CHN: Industriegewinne 2/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet 09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe 11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt 11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. 13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin

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