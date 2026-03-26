Tarifeinigung im kommunalen Nahverkehr von NRW
dpa-AFX · Uhr
BOCHUM (dpa-AFX) - Die Millionen Fahrgäste des kommunalen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen müssen nach zahlreichen Arbeitsniederlegungen nicht mit neuen Warnstreiks rechnen. In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband NRW auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten./vd/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Länder fordern nach EuGH-Urteil zu Trassenpreisen schnelle Hilfe vom Bundgestern, 04:43 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDHL-Aktienkurs hält wichtige Marke – hier liegt das nächste Zielheute, 15:00 Uhr · onvista