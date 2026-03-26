Tarifeinigung im kommunalen Nahverkehr von NRW

BOCHUM (dpa-AFX) - Die Millionen Fahrgäste des kommunalen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen müssen nach zahlreichen Arbeitsniederlegungen nicht mit neuen Warnstreiks rechnen. In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband NRW auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten./vd/DP/jha