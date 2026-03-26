Tarifverhandlungen am BER: Verdi streikt nicht über Ostern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi wird am Hauptstadtflughafen BER über Ostern nicht zu einem weiteren Warnstreik aufrufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, haben sich die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft und die Gewerkschaft bei ihren Verhandlungen angenähert.

"Die Verhandlungen werden am 13. April fortgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt schließt Verdi Streiks aus", teilte die Gewerkschaft mit./nif/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Märkte reagieren stark
Trump verschiebt Ultimatum nach "produktiven Gesprächen"23. März · dpa-AFX
Trump verschiebt Ultimatum nach "produktiven Gesprächen"
Ausschüttung an Aktionäre
Dax-Konzerne kaufen so viele eigene Aktien zurück wie niegestern, 16:21 Uhr · dpa-AFX
Dax-Konzerne kaufen so viele eigene Aktien zurück wie nie
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News