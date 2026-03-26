Trading-Chance Coca Cola: Mega-Trend!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein börsengelistetes Unternehmen ist es, wenn es a) eine Dividende alljährlich nicht nur zahlt, sondern b) auch jeweils erhöht. Aktien, deren Unternehmen dies über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre tun gelten als Dividenden-Aristokraten. Und davon gibt es gerade einmal 148 weltweit. Dies ist eine sehr exklusive und nahezu verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass es global knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt. Ein solcher Dividenden-Aristokrat ist unsere heute als Trading-Chance vorgestellte Aktie von Coca Cola. Das Unternehmen hat sage und schreibe in 64 aufeinander folgenden Jahren seine Dividende erhöht. Das ist absolute Weltspitze und trifft nur auf eine Handvoll Aktien zu.

Was macht Coca-Cola?

Coca-Cola ist ein globales Getränkeunternehmen mit einer Vielfalt an Produkten. Zu den Geschäftsfeldern zählen Soft Drinks, Wasser, Säfte und Energy Drinks. Coca-Cola produziert und vermarktet zahlreiche kohlensäurehaltige und nicht-kohlensäurehaltige Getränke. Zu den bekanntesten Produkten gehören die Marke Coca-Cola selbst sowie Sprite und Fanta. Neben kohlensäurehaltigen Softdrinks umfasst das Angebot auch stille und mineralisierte Wässer, Erfrischungsgetränke mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Tee- und Kaffeegetränke. Im Bereich der Säfte bietet Coca-Cola eine Auswahl an Fruchtsaftgetränken, die aus verschiedenen Früchten gewonnen werden. Energy Drinks runden das Produktspektrum ab und sprechen vor allem eine jüngere Zielgruppe an, die auf der Suche nach einer sofortigen Energiezufuhr ist. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches globales Vertriebsnetz, das es ermöglicht, Produkte in über 200 Ländern weltweit anzubieten. Coca-Cola arbeitet mit einer Kombination aus eigener Produktion, Lizenzpartnern und unabhängigen Abfüllunternehmen zusammen, um die globale Präsenz und Verfügbarkeit seiner Produkte sicherzustellen.

Das Phänomen Coca Cola

Die Coca-Cola Company repräsentiert eines der bedeutendsten Phänomene der modernen Wirtschaftsgeschichte und nimmt eine unangefochtene Spitzenposition auf dem globalen Getränkemarkt ein. Als Inbegriff des Erfrischungsgetränks hat sich das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg eine Marktstellung erarbeitet, die weit über den bloßen Verkauf von Limonaden hinausgeht. Das Kerngeschäft basiert auf einer beispiellosen Markenbekanntheit, die dazu führt, dass das rot-weiße Logo in nahezu jedem Winkel der Erde wiedererkannt wird. Diese universelle Präsenz wird durch ein hocheffizientes Vertriebssystem gestützt, welches sicherstellt, dass die Produkte in fast allen Ländern der Welt verfügbar sind, was Coca-Cola zu einem der am weitesten verbreiteten Konsumgüter überhaupt macht.

Eine der zentralen Stärken des Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, Tradition mit adaptiven Marketingstrategien zu verknüpfen. Während das Geheimrezept des klassischen Hauptprodukts als emotionaler Anker dient, investiert der Konzern massiv in die Diversifizierung seines Portfolios, um auf Trends wie ein steigendes Gesundheitsbewusstsein zu reagieren. Die Markenkraft ermöglicht es Coca-Cola zudem, enorme Skaleneffekte zu nutzen und durch gezieltes Storytelling eine tiefe emotionale Bindung zum Konsumenten aufzubauen. Dabei fungiert die Marke oft als Symbol für einen westlichen Lebensstil und Lebensfreude, was den immensen immateriellen Wert des Unternehmens steigert.

Besondere Bedeutung für die Festigung dieser globalen Dominanz haben sportliche Großereignisse, die als Katalysator für die Markenreichweite dienen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Da Nordamerika der Heimatmarkt von Coca-Cola ist, bietet dieses Turnier eine einzigartige Bühne für großangelegte Marketingkampagnen. Durch die Partnerschaft mit der FIFA erreicht das Unternehmen Milliarden von Zuschauern und nutzt die hochemotionale Atmosphäre des Sports, um seine Botschaften in Echtzeit weltweit zu platzieren. Solche Events verstärken nicht nur die Sichtbarkeit in den Stadien und Medien, sondern kurbeln durch Sondereditionen und exklusive Werbeaktionen auch den direkten Absatz massiv an.

Insgesamt zeigt sich, dass Coca-Cola durch die Kombination aus logistischer Perfektion, ikonischem Design und der strategischen Präsenz bei globalen Highlights wie der Weltmeisterschaft 2026 seine führende Rolle behauptet. Das Unternehmen versteht es wie kaum ein anderes, kulturelle Grenzen zu überschreiten und seine Marktstellung durch eine Mischung aus Beständigkeit und zeitgemäßer Kommunikation dauerhaft abzusichern.

Steiler werdender Trend

Eine unglaubliche Erfolgsstory zeichnet der Chart dieser Aktie! Bis kurz vor der Jahrtausendwende stieg der Kurs schier unaufhörlich, um während des Technologie-Hypes während der Dotcom-Blase und dem Niedergang der Aktien allgemein, als die Tech-Blase platzte, zu korrigieren. Doch es folgte ein Comeback mit einem noch stärkeren Anstieg, der bis heute andauert. Unterbrochen wurde der Bullen-Run lediglich zweimal durch Corona und den Ukrainekrieg. In beiden Fällen erholten sich die Notierungen rasant und nahmen wieder Kurs gen Norden. Seit dem Corona-Crash steigt der Kurs noch steiler an und befindet sich in einem schmalen und sehr dynamisch angelegten Trendkanal.

Zuletzt wurde die Kanalobergrenze erreicht, was eine Konsolidierung wahrscheinlicher werden lässt. Attraktiv für einen Einstieg Long erscheint der Kreuzsupport bei etwa 68 US-Dollar, wo die Obergrenze des alten Trendkanals, die Untergrenze des aktuellen Kanals und eine horizontale Unterstützung zusammentreffen. Kursziele lassen sich technisch keine seriös ausmachen. Es gilt bei einer solchen Aktie: The trend is your friend! Kaufen und investiert bleiben ist unser persönliches Motto.

Quelle: www.tradingview.com

Brillante fundamentale Zahlen

Es ist ein Unternehmen der Superlative, was sich auch in nahezu allen Kennziffern niederschlägt. Die Netto-Marge ist mit 27 Prozent außergewöhnlich hoch und kann weltweit von nur wenigen Unternehmen getoppt werden. Den Gewinn hat man bei einer von Warren Buffetts Lieblingsaktien in den letzten 10 Jahren von 1,49 auf 3,04 Dollar je Anteilsschein mehr als verdoppeln können. Bis 2028 soll der Profit gar auf 3,99 Dollar pro Aktie verbessert werden. Obwohl der Aktienkurs am Allzeithoch rangiert ist die Börsenbewertung mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 23,2 nahe des langfristigen Durchschnitts-KGV´s.

Fazit

Wir haben diese Aktie nicht ohne Grund schon immer in unserem Depot als einen der absoluten Lieblinge. Hier stimmt nahezu alles, weshalb wir auch gar kein Kursziel anpeilen. Wichtig ist, dass wir in diesen Papieren investiert sind. Damit auch Sie an einer möglichen Fortschreibung des Trends partizipieren können, haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 50,196 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 75 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet HC9TP4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 68 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Basiswert Coca Cola WKN HC9TP4 ISIN DE000HC9TP49 Basispreis 50,196 USD K.O.-Schwelle 50,196 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittentq UniCredit Hebel 3 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.