Wall Street nervös: Iran-News zerstören Rally – Nasdaq Livetrading

Der Iran-Krieg und alle damit verbundenen Meldungen sind weiter die Impulsgeber an der Wall Street. Noch am Montag war die Hoffnung auf Frieden für einen sehr starken Tag verantwortlich, doch der Dienstag verkaufte die Niveaus bereits wieder, nach der Äußerung des iranischen Außenministers, dem Friedensplan der USA nicht zu entsprechen, kamen die Kurse erneut unter Druck.

Zunächst blickten wir auf den DAX, der seit dem Hoch in der Eröffnung einen trendigen Abwärtstrend ausbildete. Das GAP vom Morgen zum Schlusskurs des Mittwochs wurde ignoriert. Der Bruch am Mittag und der Versuch eines Reversals, sahen wir anhand einer Trendlinie noch einmal. Er führte jedoch "nur" zum kurzfristigen Rücklauf über 22.700 Punkte und nicht mehr zum Tageshoch. Ein ähnliches Setup bot sich wenig später an, sodass für den Nachmittag im DAX noch einmal von einer Long-Bewegung ausgegangen werden kann.

Ein ähnliches Bild zeigte der Nasdaq, der ebenfalls mit einem GAP eröffnete und zudem die runde Marke von 24.000 Punkten unterschritten hatte. Ebenfalls über die Visualisierung der Bewegung durch eine Trendlinie wollte ich daher einen Long-Einstieg erarbeiten. Doch zunächst wartete ich geduldig auf die Bewegung zum vorbörslichen Tiefs, welche nach 15 Minuten Handel dann erfolgte. Ein kurzes neues Tief und dann der Rücklauf waren das Signal, was Du im Video noch einmal nachvollziehen kannst. Exemplarisch für die starken Bewegungen aktuell war der Rücklauf an die runde 24.000er-Marke daher im Nasdaq einzuplanen. Mit der Order im Livetrading verknüpfte ich einen Take Profit bei 36 Punkten und konnte den Gewinn schnell realisieren. Dass der Markt noch einmal mehr Momentum aufbaute und die 24.000 wenig später erreichte, war kein Grund zur Traurigkeit, sondern nur das Abarbeiten von möglichen Zielen. Hier suchten wir noch einmal nach einer Umkehr im Chartbild und fanden diese zum Ende des Webinars...im Nachgang mit der Rede von Donald Trump gab es übrigens noch einmal neue Tagestiefs!

Parallel stieg der Dow Jones zur Eröffnung 250 Punkte an und der S&P500 machte einen Sprung von 20 Punkten binnen 5 Minuten. Allein daran siehst Du, was für Nervosität am Markt herrscht und wie gespannt viele Marktteilnehmer auf weitere Meldungen aus dem Krisengebiet sind. Der Ölpreis zog wieder über 100 US-Dollar an, was den Markt mittelfristig bremsen dürfte.

Deine Performance soll nicht gebremst werden, daher schauten wir zum Ende des Webinars auch noch einmal auf ein paar Vorteile des Tradingtagebuchs und was es aufzuzeichnen gibt. Insbesondere durch den Export der Transaktionen im Webtrader ist das Konto bei WH SelfInvest ein idealer Start für Deine Skalierung im Trading.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann nach der europäischen Zeitumstellung wieder im normalen Rahmen gegen 15.15 Uhr am Dienstag erfolgen.

Ab dem nächsten Livetrading-Format interaktiv dabei sein:

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