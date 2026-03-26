WDH: Discounter Action geht in die USA - 100 Filialen bis 2030

(Wiederholung: Fehlendes "soll" im 2. Satz ergänzt.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der niederländische Non-Food-Discounter Action setzt seinen Expansionskurs fort und richtet seinen Blick zunehmend auf den US-Markt. Die erste Filiale soll Ende 2027 oder Anfang 2028 eröffnet werden, wie das Handelsunternehmen in Düsseldorf mitteilte. Das Geschäft soll demnach im Südosten der Vereinigten Staaten entstehen.

Non-Food-Discounter wie Action sind auf den Handel mit Gütern spezialisiert, die man nicht verzehren kann. Sie führen Haushalts- und Schreibwaren, Mode, Heimtextilien, Deko, Spielzeug, Multimedia sowie Freizeit- und Sportartikel. Mitbewerber sind unter anderem Woolworth, Tedi, Pepco und Kodi.

Ziel: 100 US-Filialen bis 2030

Grundlage für den Markteintritt ist Action zufolge eine umfassende Analyse. Diese zeige "ein klares Potenzial" für das Konzept des Unternehmens in den USA. Ausschlaggebend waren einer Firmensprecherin zufolge Faktoren wie das Wettbewerbsumfeld und Umsetzbarkeit. Die Ambition sei, 100 Filialen bis 2030 zu eröffnen. Man werde dort ein ähnliches Sortiment wie bislang anbieten, aber an lokale Verbraucherwünsche angepasst.

Die Vorbereitungen für die Expansion laufen bereits: Derzeit werde eine US-Organisation aufgebaut. Der Markeintritt schafft voraussichtlich hunderte neue Jobs. "Eine Action-Filiale beschäftigt in der Regel rund 15 bis 25 Mitarbeitende, ein Distributionszentrum mehrere Hundert", teilte die Sprecherin mit. Dazu, wie hoch die geplanten Investitionen ausfallen, äußerte sich Action nicht.

Expansion ohne Pause

Auch in Europa hält Action an seinem hohen Wachstumstempo fest. Für das Jahr 2026 plant der niederländische Händler die Eröffnung von mindestens 400 neuen Filialen sowie den Eintritt in zwei weitere Märkte. Nach dem Start in Kroatien im März sei auch eine Expansion nach Slowenien vorgesehen. 2027 soll Bulgarien folgen.

Der 1993 gegründete Non-Food-Discounter aus Medemblik-Zwaagdijk-Oost eröffnete 2009 seine erste deutsche Filiale direkt an der niederländischen Grenze - in Schüttorf, im Südwesten Niedersachsens. In Deutschland betrieb Action Ende 2025 rund 650 Geschäfte und beschäftigt gut 15.500 Menschen. Insgesamt hatte die Handelskette zuletzt gut 3.300 Filialen in 14 Ländern. Mehr als 84.200 Menschen arbeiten für Action./jwe/DP/men