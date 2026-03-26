Widersprüchliche Signale aus USA und Iran zu Friedensbemühungen

(berichtigt Grammatikfehler in Überschrift)

Dubai/Tel Aviv, ⁠26. Mrz (Reuters) - Zum Stand der Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Wochen anhaltenden Kriegs am Golf kommen aus den USA und dem Iran unterschiedliche Signale.

US-Präsident Donald Trump beteuerte am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Washington einmal mehr, dass Verhandlungen im Gange seien und die Führung der Islamischen Republik unbedingt einen "Deal" erreichen wolle. "Aber sie trauen sich nicht, das zu sagen, weil sie von ihren eigenen Leuten getötet würden. Sie haben auch Angst, dass wir sie töten." Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies die Darstellung zurück. Zwar gebe es einen Austausch von Botschaften über befreundete Staaten. Man könne ‌dies jedoch nicht als Dialog oder Verhandlung bezeichnen, sagte er im staatlichen Fernsehen. Der Iran prüfe aber die US-Vorschläge.

Pakistan hatte dem Iran einen 15-Punkte-Plan der USA übermittelt. Das Weiße Haus lehnte es ab, Einzelheiten zu nennen. Aus israelischen Regierungskreisen verlautete jedoch, gefordert werde unter anderem die Wiederöffnung der für den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport enorm ⁠wichtigen Straße von Hormus, die ⁠Beseitigung der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran, die Eindämmung des iranischen Raketenprogramms sowie ein Ende der finanziellen Unterstützung für Verbündete des Iran im Nahen Osten.

In Israel, das gemeinsam mit den USA den Iran Ende Februar angegriffen und damit den Krieg ausgelöst hatte, ist man einem Insider zufolge jedoch skeptisch, dass die Führung in Teheran den Bedingungen zustimmt. Sechs weiteren Insidern zufolge hat der Iran Vermittlern mitgeteilt, dass der Libanon in ein etwaiges Waffenruheabkommen mit den USA und Israel einbezogen werden müsse. Israel bekämpft im Libanon die mit dem Iran verbündete radikalislamische Hisbollah-Miliz.

INSIDER: ISRAEL NIMMT IRANS AUSSENMINISTER VON TÖTUNGSLISTE

Trump hat bisher nicht verraten, mit wem konkret die USA im Iran verhandeln. Viele Spitzenvertreter des Iran zählen zu den Tausenden Menschen, ‌die seit Beginn des Kriegs am 28. Februar getötet wurden. Gleich am ersten Tag der Bombardements kam der ‌oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, ums Leben. Nachfolger wurde sein Sohn Modschtaba. Er soll bei Angriffen jedoch verletzt worden sein. Seit seiner Ernennung ist er öffentlich nicht Erscheinung getreten, auch nicht auf Fotos oder in Videos.

Einem pakistanischen Insider zufolge strich Israel auf Bitten der USA Außenminister Araghtschi und Parlamentspräsident Mohammed Baker Kalibaf von seiner Tötungsliste. Die Regierung in Washington habe darum gebeten, um ⁠mögliche Ansprechpartner für Verhandlungen am Leben zu erhalten, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person. Israel habe bereits gewusst, wo sich Araghtschi und Kalibaf aufhielten, und vorgehabt, sie "auszuschalten". Pakistan habe ‌die USA jedoch darauf hingewiesen, dass es dann niemanden mehr gäbe, mit dem man reden könne. ⁠Daraufhin hätten die USA die Israelis gebeten, sich zurückzuhalten. Offiziel war von pakistanischer Seite keine Stellungnahme zu erhalten.

PISTORIUS STELLT HILFE BEI WAFFENRUHE IN AUSSICHT

Nicht zuletzt an den Finanzmärkten wird ein baldiges Ende des Kriegs herbeigesehnt. Die Kämpfe haben längst auch andere Länder in der Region erfasst. Weltweit schießen die Preise für Energie und andere Güter in die Höhe. Grund ist die Blockade der Straße von Hormus. Durch die Meerenge werden normalerweise unter anderem ein Fünftel der weltweiten Öl- ‌und Flüssiggaslieferungen auf Tankern verschifft. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) verwies auf Probleme von Bauern und Fischern, ⁠an dringend benötigten Dieseltreibstof zu gelangen. Millionen Menschen könnten von akutem Hunger ⁠bedroht sein, sollte der Krieg bis in den Juni andauern.

Verteidigungsminister Boris Pistorius stellte in Aussicht, dass Deutschland bei der Absicherung von Transporten durch die Straße von Hormus helfen könnte. Nötig sei aber zunächst, so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung zu erreichen, sagte er bei einem Treffen mit seinem australischen Amtskollegen Richard Marles in Canberra. "Wenn es zu einer Waffenruhe kommt, werden wir jede Art von Einsatz zur Sicherung des Friedens und insbesondere der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus erörtern." Details nannte Pistorius nicht.

Die Kämpfe hielten jedoch auch am Donnerstag an. Das US-Militär hat nach Angaben des zuständigen Kommandeurs Brad Cooper bislang mehr als 10.000 Ziele im Iran angegriffen. Dabei seien 92 Prozent der größten iranischen Marineschiffe zerstört worden. Die Fähigkeit des Landes, Drohnen und Raketen abzufeuern, sei um mehr als 90 Prozent reduziert worden. Das Pentagon plant Insidern zufolge die Entsendung Tausender zusätzlicher Soldaten in die Golfregion, um Trump die Option einer Bodenoffensive offenzuhalten. Außerdem erwägt die US-Regierung laut einem Bericht der "Washington Post", eigentlich für die Ukraine bestimmte ⁠Waffen in den Nahen Osten umzuleiten. Grund dafür sei, dass der Krieg im Iran wichtige Munitionsbestände des US-Militärs schrumpfen lasse. Die Zeitung berief sich auf Insider. Das Pentagon war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

(Geschrieben von Christian Rüttger mit Material aus mehreren Reuters-Büros, redigiert von Philipp Krach.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)