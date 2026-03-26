Hyperliquid

Wieso ich jetzt diesen Altcoin kaufe

onvista · Uhr
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In diesem Video analysiert Alexander Mayer die aktuelle Makro-Lage, die Rolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und warum ein bestimmter Altcoin plötzlich im Fokus der Wall Street steht. Im aktuellen Krypto-Marktupdate geht es um die entscheidenden Treiber für Bitcoin, Risiken im globalen Finanzsystem und neue Entwicklungen im Altcoin-Sektor.

Im Fokus steht ein widersprüchliches Marktumfeld: Der Bitcoin-Kurs zeigt sich trotz schwacher Gesamtmärkte stabil. Doch ist das echte Stärke oder trügerische Ruhe? Gleichzeitig belasten Nahost-Konflikt, Ölpreisschock und Inflation die Märkte, während die Fed zwischen Rezessionsrisiko und Preisdruck abwägen muss. Dadurch gewinnt Bitcoin wieder an Relevanz als mögliche Krisen-Absicherung.

Zudem rückt mit Hyperliquid ein spannender Altcoin in den Fokus – auch, weil Kryptomärkte vom 24/7-Handel in volatilen Zeiten profitieren. Ich nehme Hyperliquid jetzt auch in mein Krypto-Musterdepot auf. Alle Hintergründe erkläre ich in diesem Video.

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