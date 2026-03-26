Wirtschaftsverbände: "Deutschland baut viel zu teuer"

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Wirtschaftsverbände aus der Bau- und Immobilienbranche sowie Wissenschaftler warnen die Bundesregierung vor einer verschärften Krise auf dem Wohnungsmarkt. "Deutschland baut viel zu teuer", sagte der Chef des Kieler Bauforschungsinstituts Arge, Dietmar Walberg, am Donnerstag in Berlin. In ‌Großstädten koste der Quadratmeter neugebauter Wohnfläche im Schnitt 4630 Euro, inklusive Grundstückskosten sogar 5400 Euro. "Das bedeutet: Minimum 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter." Dies ⁠sei für ⁠Durchschnittsverdiener zu teuer.

Die Verbände rechnen in diesem Jahr mit einem weiteren Absturz der Fertigstellungen auf nur noch 200.000 Wohnungen. "Wer umzieht, hat verloren. Selbst wer in eine deutlich kleinere Wohnung wechseln wird, zahlt drauf." 2025 lagen die Baugenehmigungen zumindest wieder zehn Prozent über dem Niveau von 2024. Bei ‌den Fertigstellungen rechnet der Immobilienverband GdW 2026 ‌mit 200.000, nachdem es 2025 noch geschätzt 218.000 waren. Nötig sind aber mindestens 300.000 neue Wohnungen pro Jahr.

Der Schlüssel liege darin, einfacher zu bauen, so Walberg. ⁠Die Bundesregierung plant dies bereits mit einem Gebäudetyp E. Bei diesem soll ‌auf kostspielige Extras und wartungsintensive Technik ⁠verzichtet werden, ebenso auf Tiefgaragen. Obwohl die Pläne bereits im November vorgestellt wurden, gibt es dazu bisher noch keinen Kabinettsbeschluss der Regierung. Die Branchenverbände betonten, der Staat müsse in seiner Förderpolitik auf ‌einen "Basis-Standard-Wohnungsbau" setzen. Außerdem sollte er vor ⁠allem den sozialen Wohnungsbau unterstützen und ⁠mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren machen.

Trotz des demografischen Wandels dürfte der Bedarf an Wohnungen nicht abnehmen. "Wir haben immer kleinere Haushalte. Das heißt: Ihre Zahl wird selbst bei stagnierender Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter nach oben gehen", so Arnt von Bodelschwingh vom Berliner Forschungsinstitut RegioKontext. Ohne ausreichenden Neubau friere der Wohnungsbau noch stärker ein. Schon jetzt lebten 9,9 Millionen Menschen in zu kleinen Wohnungen, vor allem ⁠in Großstädten.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)