Zurückhaltung an den Märkten – DAX gibt nach
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Nach der Erholung am Vortag startet der DAX niedriger in den Tag. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach. Die US‑Indizes notieren am Morgen ebenfalls schwächer. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute mehrere Konjunktursignale aus Europa und den USA. In Deutschland richtet sich der Blick zunächst auf das GfK-Konsumklima für April, das Hinweise darauf liefert, ob sich die Kauflaune der privaten Haushalte angesichts hoher Preise und geopolitischer Unsicherheiten stabilisiert oder weiter eintrübt. Am Nachmittag rücken die USA in den Fokus, wo die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet werden. Sie gelten als besonders zeitnaher Indikator für die Robustheit des Arbeitsmarkts und können die Markterwartungen unmittelbar beeinflussen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Kontron steht heute deutlich unter Verkaufsdruck. Der IoT-Spezialist enttäuschte mit seinem Gewinnziel für 2026, das hinter den Markterwartungen zurückblieb. Die vorsichtige Ergebnisplanung überschattet die langfristige Strategie und sorgte für einen starken Abverkauf der Aktie.
ProSiebenSat.1 zeigt sich dagegen fester. Der Medienkonzern trennt sich von den Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays und treibt damit den strategischen Umbau voran. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft Entertainment wird am Markt als Schritt zu mehr Klarheit und Effizienz gewertet.
Auch Delivery Hero rückt in den Fokus. Der Essenslieferdienst stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht und rechnet mit einem spürbaren Anstieg des operativen Ergebnisses. Die bestätigten Kennzahlen untermauern den Kurs Richtung Profitabilität und sorgen für rege Nachfrage nach der Aktie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN3WGD
|22,71
|24902,680256 Punkte
|10,22
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UG86WR
|23,29
|26666,987804 Punkte
|8,93
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN65U9
|8,29
|21882,963092 Punkte
|26,52
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN60UA
|12,01
|21543,74911 Punkte
|19,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN5RRE
|8,78
|21871,388482 Punkte
|26,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|RENK GROUP AG
|Call
|UN1XTF
|0,87
|50,00 EUR
|3,28
|16.12.2026
|TotalEnergies SE
|Call
|UN3ZBH
|0,73
|75,00 EUR
|6,2
|16.09.2026
|Newmont Corp.
|Call
|HD6T24
|1,94
|80,00 USD
|4,34
|17.06.2026
|S&P 500®
|Put
|UN516N
|1,89
|6600,00 Punkte
|-14,75
|15.05.2026
|DAX®
|Call
|UG9YZA
|2,82
|27200,00 Punkte
|13,11
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN652R
|6,29
|23721,691924 Punkte
|-30
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4YEQ
|1,85
|21429,635483 Punkte
|15
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UG7GP4
|2,86
|334,32875 USD
|8
|Open End
|Marvell Technology, Inc.
|Long
|UG57RL
|2,72
|78,77873 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN699M
|5,14
|22191,844 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;
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