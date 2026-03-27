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200-Tage-Linie als Sprungbrett?

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200-Tage-Linie als Sprungbrett?

Zuletzt hatten wir beim Goldpreis immer wieder die Bedeutung der Haltezone aus dem ehemaligen Rekordhoch vom Herbst vergangenen Jahres und dem Fibonacci-Bündel aus zwei unterschiedlichen Retracements bei rund 4.400 USD hervorgehoben. Zu Wochenbeginn musste das Edelmetall diese Bastion temporär aufgeben und es kam zu einer Belastungsprobe der 200-Tage-Linie (akt. bei 4.107 USD). Den langfristigen gleitenden Durchschnitt hat der Goldpreis dann für ein dynamisches „reversal“ und die Ausbildung eines klassischen „Hammer“-Umkehrmusters genutzt. Die eingangs erwähnte Schlüsselunterstützungszone wurde somit nur kurzfristig unterschritten. Als zusätzlicher Mutmacher dient die Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 4.317 USD). Per Saldo dürfte der Goldpreis zunächst das Schlimmste überstanden haben. Die nächsten Erholungsziele definieren jetzt das Tief vom 17. Februar bei 4.841 USD sowie die horizontalen Hürden im Umfeld der 5.000er-Marke. Eine enge Absicherung auf Basis der o. g. Haltezone bei rund 4.400 USD sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Gold (Weekly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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