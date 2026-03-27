Washington, ⁠26. Mrz (Reuters) - Auf US-Banknoten wird anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA künftig die Unterschrift von Präsident Donald Trump ‌zu sehen sein. Der Schritt ist ein Novum für einen amtierenden Präsidenten. Zugleich ⁠verschwinde ⁠zum ersten Mal seit 165 Jahren die Unterschrift des obersten Kassenverwalters (Treasurer) von den Geldscheinen, teilte das Finanzministerium der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag in einem ‌Schreiben mit. Die ersten ‌100-Dollar-Noten mit den Namen von Trump und Finanzminister Scott Bessent sollen demnach im Juni ⁠gedruckt werden. Weitere Banknoten sollen in den ‌Monaten darauf folgen.

Derzeit ⁠werden noch Scheine mit den Unterschriften von Janet Yellen und Lynn Malerba hergestellt, die unter Trumps Vorgänger ‌Joe Biden Finanzministerin ⁠und Kassenverwalterin waren. Malerba ⁠ist damit die Letzte einer ununterbrochenen Reihe von Kassenverwaltern, deren Namen seit der ersten Ausgabe von US-Banknoten im Jahr 1861 auf den Scheinen abgedruckt wurden.

(Bericht von David LawderBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)