AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse wieder auf Erholungskurs nach BofA-Empfehlung

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) gefragt. Auf der Handelsplattform Tradegate erholten sie sich gegenüber dem Xetra-Schluss um 2,8 Prozent auf 101,10 Euro.

Sie steuern damit wieder ihre 21-Tage-Linie bei aktuell 102,46 Euro an. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie bis zum Montag zwischenzeitlich fast 17 Prozent verloren, dann aber mit 92,70 Euro ihre exponentielle 200-Tage-Linie gehalten.

Der Iran-Krieg lege Europas Maschinenbaubranche zunächst eine Zwangsjacke an, schrieb BofA-Experte Alexander Jones. Die Erholung verzögere sich wohl allerdings nur und gerate nicht grundsätzlich aus der Spur.

In Knorr-Bremse sieht er durch den hohen Umsatzanteil des robusten Geschäfts mit Bremssystemen für Schienenfahrzeuge einen Hort der Stabilität./ag/zb

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