AKTIE IM FOKUS: W&W brechen nach enttäuschender Prognose ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele haben die Aktien des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Freitag auf Talfahrt geschickt. Als einer der schwächsten Werte im Kleinwerte-Index SDax sackten sie am Nachmittag um 5,8 Prozent auf 14,42 Euro ab. Zeitweise rutschten sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember.

Zuletzt wirkte die 200-Tage-Chartlinie, die als technischer Indikator für den langfristigen Trend gilt, aber stützend. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind dennoch komplett aufgezehrt.

Das W&W-Management stellte nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr zwar "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" weiter steigende Gewinne für 2026 in Aussicht, Finanzexperten hatten aber eine höhere Jahresprognose erwartet./niw/jha/