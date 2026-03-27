Amazon: Die 200-Milliarden-Dollar-Wette auf die KI-Zukunft

Solide Basis im Spannungsfeld großer Zukunftspläne

Amazon präsentiert sich im Frühjahr 2026 operativ in einer äußerst robusten Verfassung, verlangt seinen Anlegern derzeit aber ein gewisses Maß an Geduld ab. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigten einen beeindruckenden Rekordumsatz von über 213 Milliarden US-Dollar für das Schlussquartal 2025, der die Erwartungen der Wall Street sogar übertraf. Besonders erfreulich für das Unternehmen ist die starke Wiederbelebung der Cloud-Sparte AWS, die mit einem Wachstum von 24 Prozent so dynamisch zulegt wie seit Jahren nicht mehr. Auch das Werbegeschäft floriert und liefert verlässliche Einnahmen. Dennoch verfehlte der Gewinn je Aktie die Prognosen der Analysten hauchdünn. Der wesentliche Einflussfaktor für die Unternehmensbewertung ist aktuell weniger das hervorragend funktionierende Tagesgeschäft, sondern vielmehr der strategische Balanceakt des Managements. Aus der Perspektive des Konzerns ist es jetzt zwingend notwendig, kurzfristig Druck auf die eigenen Gewinnmargen in Kauf zu nehmen, um die technologische Vormachtstellung für das nächste Jahrzehnt abzusichern.