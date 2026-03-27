ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Siemens auf 220 Euro - 'Underweight'

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

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